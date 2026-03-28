Scicli. 502 nuovi loculi nell’ampliamento del cimitero

Scicli, 28 marzo 2026 – Dopo oltre 15 anni non ci sono più tumulazioni provvisorie a Scicli. Sono in fase di costruzione 502 nuovi loculi nell’ampliamento del cimitero di Scicli destinati alle sepolture correnti. Altri 374 loculi sono in fase di appalto e all’interno di questi saranno trasferite 160 sepolture temporanee che troveranno così una allocazione definitiva. Saranno a breve messe in vendita le aree perchè i privati possano realizzare 16 monumentini singoli e 16 monumentini a due posti. L’importo dell’opera attuale è di 709.545,64 euro, comprensivo degli oneri di sicurezza. Non appena i lavori di messa in sicurezza della collina Licozia saranno ultimati, si procederà alla realizzazione del progetto complessivo di ampliamento che prevede nel dettaglio:

3979 nuovi loculi (di cui i 502 odierni sono un primo stralcio), di cui 2719 loculi grandi e 1260 loculi ossari;

14 cappelle singole, contenenti 112 loculi grandi e 140 loculi ossari;

76 mausolei, di cui:

24 mausolei di tipo A con 4 loculi grandi a mausoleo, per un totale di 96 loculi;

36 mausolei di tipo B con 8 loculi grandi a mausoleo, per un totale di 288 loculi;

12 mausolei di tipo C con 16 loculi grandi (per un totale di 192 loculi grandi) e 5 loculi piccoli a mausoleo, per un totale di 60 loculi piccoli complessivi;

4 mausolei di 16 loculi grandi, per un totale di 64 loculi.

Totale posti mausolei:

640 loculi grandi e 60 loculi piccoli.

Saranno realizzati ancora:

95 Mausolei a due posti, per un totale di 190 loculi grandi;

26 mausolei a quattro posti, per un totale di 104 loculi grandi;

32 monumentini singoli e 32 monumentini a due posti.

280 posti nel campo di inumazione, di cui 231 posti per cattolici e 49 per non cattolici.

Saranno realizzati inoltre 59 posti macchina nel nuovo parcheggio al servizio del camposanto. Grazie all’installazione di servoscale saranno abbattute le barriere architettoniche.

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