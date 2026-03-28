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Cronaca

Caltanissetta, accensione di fumogeni, esplosione di petardi e travisamento: il Questore ha emesso altri 5 daspo

Le violazioni delle norme a tutela dell'ordine pubblico si sono verificate nel corso dell’incontro di calcio Nissa – Savoia, disputato lo scorso 19 ottobre allo stadio Tomaselli di Caltanissetta
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Caltanissetta, 28 Marzo 2026 – Il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso altri cinque provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive nei confronti di tifosi, uno della Nissa e quattro del Savoia, i quali, nel corso dell’incontro di calcio Nissa – Savoia, disputatosi lo scorso 19 ottobre allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, hanno violato le norme a tutela dell’ordine pubblico. Dopo l’individuazione dei soggetti da parte della Digos e della Polizia Scientifica e l’istruttoria amministrativa eseguita dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura è emerso che il tifoso della Nissa si era reso autore dell’accensione di un fumogeno a fiamma viva lanciandolo tra i gradoni della curva, creando grave pericolo per l’incolumità degli altri spettatori. I tifosi del Savoia, invece, giunti allo stadio in ritardo rispetto all’inizio della gara, avevano manifestato scarsa collaborazione con le Forze di Polizia impegnate nei controlli all’ingresso del settore dello stadio a loro dedicato; quattro di essi sono stati identificati e sanzionati poiché, travisati da passamontagna per occultare il volto, avevano acceso fumogeni e fatto scoppiare petardi, lanciandoli poi nel settore dello stadio, creando pericolo per l’incolumità degli altri spettatori. I daspati per tutto il prossimo anno non potranno recarsi allo stadio.

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