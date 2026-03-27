DC, Siamo Modica e Radici Iblee: Parcheggio Ospedale “Nino Baglieri”, la sinergia con l’ASP  produce risultati concreti

Modica, 27 marzo 2026 – – Le criticità del parcheggio antistante il Padiglione B dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” hanno finalmente una risposta concreta. Dopo mesi di segnalazioni, disagi per l’utenza e costanti sollecitazioni istituzionali, sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale.

L’intervento è il risultato diretto del coordinamento tra i gruppi consiliari Democrazia Cristiana, Siamo Modica, Radici Iblee e Voce Libera. Un percorso iniziato con una serie di interrogazioni formali e culminato in un recente vertice presso la Direzione dell’ASP di Ragusa, alla presenza del Direttore Amministrativo, Massimo Cicero, e dei tecnici dell’ente, tra cui il Direttore del Servizio Tecnico Ing. Gaetano Cilia e l’Arch. Maddalena Di Martino.

Gli interventi: addio al “colabrodo” e nuovi percorsi pedonali

L’obiettivo primario è eliminare definitivamente le buche e i dissesti che hanno reso il piazzale pericoloso per i veicoli e per l’incolumità dei pedoni. Oltre al ripristino dell’asfalto, i consiglieri hanno ottenuto rassicurazioni su una specifica proposta di decoro e igiene: “Abbiamo chiesto con forza la realizzazione di un camminamento pedonale pavimentato — spiegano i consiglieri dei gruppi coinvolti — perché è inaccettabile che i cittadini debbano raggiungere l’ingresso del laboratorio analisi passando attraverso il fango e la polvere, trasportandoli poi all’interno dei reparti. La dignità dei pazienti e l’igiene dei luoghi di cura sono priorità non negoziabili”.

In attesa del completamento definitivo dell’opera, è stata già disposta la delimitazione delle aree più critiche per prevenire incidenti.

I gruppi consiliari esprimono soddisfazione per l’interlocuzione avviata: “Ringraziamo i vertici dell’ASP per la tempestività nel dare seguito agli impegni assunti durante il confronto delle scorse settimane. Il nostro obiettivo resta la riqualificazione globale dell’area ospedaliera, affinché i servizi sanitari siano supportati da infrastrutture dignitose”.

Guide