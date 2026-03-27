A Monterosso Almo torna l’emozionante Via Crucis Vivente

Monterosso Almo, 27 marzo 2026 – Domenica prossima 29 marzo il Borgo Monterosso si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno: la suggestiva Via Crucis Vivente, una rappresentazione intensa e coinvolgente della Passione di Gesù che, da anni, richiama numerosi fedeli e visitatori.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 19,00, e vedrà la partecipazione attiva di decine di figuranti, molti dei quali giovani, che daranno vita alle quattordici tradizionali stazioni della Via Crucis. Un percorso itinerante che attraverserà le principali strade del borgo, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto capace di trasmettere emozioni profonde e momenti di intensa spiritualità. Oltre cinquanta i personaggi coinvolti, tutti in costume storico, impegnati a rappresentare con grande realismo le fasi più drammatiche della Passione: dal processo alla condanna, fino al cammino verso il Calvario. Particolarmente toccanti saranno le scene della spogliazione, della crocifissione e del dolore di Maria per la morte del Figlio, momenti che ogni anno riescono a commuovere il pubblico presente. La manifestazione si concluderà sul sagrato della chiesa di Sant’Anna, luogo simbolico che farà da cornice al culmine della rappresentazione. Fondamentale, come sempre, il lavoro organizzativo portato avanti con impegno dai giovani dell’Azione Cattolica e dall’arciprete don Innocenzo Mascali, supervisore dell’evento, insieme ai suoi collaboratori. Un impegno corale che contribuisce alla perfetta riuscita della manifestazione e che testimonia il forte legame tra comunità, fede e tradizione. La Via Crucis Vivente di Monterossano si conferma così non solo un evento religioso, ma anche un importante momento di aggregazione e partecipazione collettiva.

Nella foto una scena di qualche anno fa.

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