Passaggio di testimone alla SRR Ato 7 Ragusa: Maria Monisteri è la nuova Presidente

Ragusa, 27 Marzo 2026 – Cambio al vertice per la SRR (Società Regolamentazione Rifiuti) Ato 7 Ragusa, l’ente che governa la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nell’intero ambito provinciale ibleo. Nella mattinata di oggi, l’assemblea dei sindaci si è riunita per rinnovare la governance, affidando, all’unanimità, la guida dell’organismo a Maria Monisteri, attuale sindaco di Modica.

La nomina segna una svolta significativa dopo un lungo periodo di stabilità. Monisteri succede, infatti m, a Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, che ha ricoperto il ruolo di presidente per ben otto anni. Sotto la gestione Cassì, la SRR ha attraversato fasi cruciali, dalla transizione verso regimi di raccolta differenziata spinta in quasi tutti i comuni del comprensorio, alla gestione delle croniche criticità impiantistiche che affliggono la Regione Siciliana.

L’elezione di Maria Monisteri conferma la volontà dei primi cittadini della provincia di mantenere una linea di continuità ma con un nuovo impulso operativo. La neo-presidente si troverà a gestire sfide non scontate:

• Impiantistica con il completamento e l’efficientamento dei poli tecnologici provinciali.

•Costi di conferimento attraverso il monitoraggio delle tariffe per evitare pesanti ricadute sulle bollette dei cittadini (TARI).

Sostenibilità con il miglioramento qualitativo delle frazioni di rifiuto differenziato..

La nomina del sindaco di Modica rappresenta anche un segnale di equilibrio politico e territoriale tra i principali centri della provincia, garantendo che la gestione dei rifiuti rimanga una priorità condivisa e lontana dai campanilismi.

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