Al Presidente di Ita Airways la “barretta d’argento” dal Consorzio di Tutela del Cioccolato Modicano Igp

Modica, 27 marzo 2026 – Il 25 marzo presso la sede di ITA AIRWAYS il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha concluso la prima fase della iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”, promossa dalla compagnia aerea nazionale di riferimento ITA Airways, in collaborazione con : ORIGIN ITALIA, Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste .

Per l’occasione è stato organizzato un evento, presso la Sede Operativa ADR-Fiumicino, che ha permesso a tutto il personale di ITA AIRWAYS di conoscere la storia del primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP; di assistere dal vivo alla produzione delle barrette di cioccolato; di degustarlo sia appena prodotto che in mini-barrette e cioc cubotti di cinque diverse aromatizzazioni : senza aromi, cannella , vaniglia, agrumi e sale e gran finale con la degustazione di CHO il primo liquore con Cioccolato di Modica IGP.(foto)

Oltre 600 persone hanno partecipato alle quattro presentazioni, guidate dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, e che hanno registrato la presenza attiva del Presidente del Consorzio Salvo Peluso , del giovane cioccolatiere Damiano Agosta, del sommelier Giorgio Solarino e del responsabile del Museo del Cioccolato Piero Puglisi.

Il cioccolatiere Damiano Agosta, utilizzando la tecnica a bagno maria, ha prodotto il cioccolato di Modica impiegando pasta amara origine Ecuador e zucchero integrale da barbabietola “Nostrano” di Italia Zuccheri.(foto)

Presente il Presidente di ITA AIRWAYS Pappalardo, il direttore Scivoletto prima e il presidente Peluso dopo, hanno espresso la gratitudine del Consorzio per avere offerto al cioccolato di Modica di “volare” in alto fino a raggiungere decine di destinazioni internazionali fra le quali: Accra, Dakar, Bangkok, Delhi, Dubai , Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Tokio, New York, Los Angeles, Miami, Malè, Mauritius, San Francisco, Cairo e Tel Aviv.

Il Presidente Pappalardo nel suo intervento ha espresso un sincero apprezzamento per l’attività del Consorzio che con forte determinazione è riuscito a ottenere il riconoscimento IGP addirittura promuovendo la modifica del regolamento europeo sui regimi di qualità che fino a quel momento non consentiva a nessun cioccolato in Europa di vantare l’iscrizione nel registro delle Indicazioni Geografiche. Un percorso cui le istituzioni tutte hanno dato il loro apporto a cominciare dalla Regione Siciliana del cui governo Sandro Pappalardo ha fatto parte quale Assessore Regionale al Turismo.

Il Consorzio ha chiesto al Presidente Pappalardo di tenere a battesimo la nuova barretta di cioccolato di Modica IGP, nella inedita versione da 25 grammi. È stato lo stesso Presidente Pappalardo a curare la sformatura delle prime otto barrette di cioccolato di Modica IGP che, nella nuova versione, saranno utilizzate dal Consorzio per tutte le future iniziative promozionali.(foto)

Al Presidente di ITA AIRWAYS Sandro Pappalardo , il Consorzio ha conferito il riconoscimento “Barretta d’Argento” con la motivazione : “Per avere favorito la conoscenza del Cioccolato di Modica Igp, primo ed unico cioccolato europeo a Indicazione Geografica e patrimonio culturale e gastronomico italiano, nel mondo”.(foto)

Al Presidente Pappalardo è stato inoltre donato il prezioso Folder del francobollo dedicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al riconoscimento IGP, copia del libro Modica storia del suo cioccolato di Grazia Dormiente e Giuseppe Leone. Consegnata la barretta istituzionale corredata dalla moneta commemorativa coniata in occasione del settimo centenario della Contea di Modica dono del Sindaco di Modica Maria Monisteri.

La partecipazione all’evento “Viaggio nelle eccellenze”, promossa dalla compagnia aerea nazionale di riferimento ITA AIRWAYS, in collaborazione con ORIGIN ITALIA, Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stata inserita fra le attività promozionali del Consorzio sostenute dalla Regione Siciliana grazie all’art. 6 della legge n. 3/2025.

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