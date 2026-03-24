Raid notturno a Modica: sei locali presi di mira, indagano i carabinieri

Modica, 24 marzo 2026 – Notte di paura nel centro storico di Modica, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da ignoti. Sarebbero circa sei i locali visitati nel corso del raid, con ingressi forzati e porte sfondate, presumibilmente utilizzando grosse pietre. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando i titolari hanno trovato i propri locali devastati. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dagli uomini della scientifica per effettuare i rilievi del caso. Particolarmente inquietante il ritrovamento di alcune macchie di sangue all’interno e nei pressi di uno degli esercizi colpiti, elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini in corso. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un’azione mirata o di una serie di furti degenerati in atti vandalici. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti. Grande preoccupazione tra i commercianti del centro storico, già provati da episodi simili in passato, che chiedono maggiori controlli e sicurezza nelle ore notturne. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.

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