Modica, 24 marzo 2026 – Notte di paura nel centro storico di Modica, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da ignoti. Sarebbero circa sei i locali visitati nel corso del raid, con ingressi forzati e porte sfondate, presumibilmente utilizzando grosse pietre. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando i titolari hanno trovato i propri locali devastati. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dagli uomini della scientifica per effettuare i rilievi del caso. Particolarmente inquietante il ritrovamento di alcune macchie di sangue all’interno e nei pressi di uno degli esercizi colpiti, elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini in corso. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un’azione mirata o di una serie di furti degenerati in atti vandalici. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti. Grande preoccupazione tra i commercianti del centro storico, già provati da episodi simili in passato, che chiedono maggiori controlli e sicurezza nelle ore notturne. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.
- 24 Marzo 2026 -
3 commenti su “Raid notturno a Modica: sei locali presi di mira, indagano i carabinieri”
Saranno 4 risorse della Boldrini, che grazie ai magistrati di sinistra rimangano in giro a fare quello che vogliono.
Per fortuna loro, che non abito a Modica bassa.
Terra di nessuno sembrerebbe.
Nessuno ha sentito niente .
Solo stamattina si è scoperta questa devastazione ?
Che senso ha sfondare un’ufficio, cosa si potrebbe trovare ? Un computer, una stampante, per farne cosa ?
Segnali strani , cose illogiche, stato di paura , che facciamo ci nascondiamo nelle grotte tutti insieme??
Tranquillo, amo minghi: segnali strani, cose illogiche, stato di paura sei stato addomesticato per 3 anni e lobotomizzato per sempre.