  • 24 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Marzo 2026 -
Politica | Pozzallo

Referendum Costituzionale: a Pozzallo stravince il NO. Il Comitato “Più Uno”: «Dal NO nasce il NOI»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 24 marzo 2026 – La tornata referendaria del 22-23 marzo 2026 consegna un verdetto inequivocabile: l’Italia ha scelto di difendere l’assetto costituzionale vigente. A Pozzallo, il Comitato “Più Uno” esprime profonda soddisfazione per un risultato che nel territorio ibleo non è solo un dato numerico, ma un segnale politico e civico di straordinaria portata.
Per il Coordinatore cittadino di Più Uno, Ennio Ammatuna, il successo del NO è il coronamento di un impegno capillare che ha visto protagoniste forze diverse della società civile.
“Questa vittoria è il frutto di un lavoro collettivo straordinario,” dichiara Ammatuna. “Un plauso va ai ragazzi, alle associazioni, ai movimenti e ai partiti che hanno reso possibile una partecipazione così ampia. Un ringraziamento speciale spetta ai fuorisede: sono tornati con sacrificio per votare, sopperendo con il loro senso di appartenenza a un sistema che ancora costringe al ‘trucco’ dei rappresentanti di lista per esercitare un diritto fondamentale.”
Il Coordinatore ha poi sottolineato il legame simbolico con la storia locale: “A Pozzallo abbiamo dimostrato che l’unione attorno ai valori costituzionali fa la differenza. È un segnale potente che parte proprio dalla città di Giorgio La Pira, Padre Costituente, la cui eredità oggi appare più viva che mai.”
Il risultato siciliano si inserisce nel solco della riflessione di Ernesto Maria Ruffini, leader nazionale di Più Uno, che ha ribadito come la Carta non possa essere terreno di scontro unilaterale.
• No ai colpi di maggioranza: La Costituzione deve essere frutto di confronto parlamentare serio e non di imposizioni.
• Equilibrio dei poteri: Il voto ha confermato la volontà popolare di tutelare l’indipendenza della magistratura e il giusto processo.
• Unità del centrosinistra: Per Ruffini, questo esito è un mandato chiaro per ricostruire una visione di Paese condivisa, capace di valorizzare le energie migliori.
Una nuova prospettiva: Dal “NO” al “NOI”
Oltre il dato elettorale, ciò che resta a Pozzallo è la riscoperta di un’energia civica che sembrava sopita. Il comitato sottolinea come il percorso referendario sia stato, prima di tutto, un momento di aggregazione culturale e di dibattito che ha riportato alla politica persone che se ne erano allontanate.

© Riproduzione riservata
595154

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube