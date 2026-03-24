Modica, raffica di furti in Via Tirella: colpite quattro attività, la Polizia blocca un uomo

Modica, 24 Marzo 2026 – Notte di spaccate e tensione nel cuore commerciale di Modica. Via Tirella è stata teatro di una serie di raid che hanno colpito ben quattro esercizi commerciali, seminando danni e preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività.

Il malvivente o il singolo ha agito con rapidità, prendendo di mira diverse attività della zona. Secondo le prime ricostruzioni, le modalità sarebbero simili per tutti i colpi: infissi forzati o vetrate infrante per accedere ai locali e puntare direttamente ai registratori di cassa e ai piccoli oggetti di valore.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti, svegliati dai rumori sospetti e dal fragore delle vetrate rotte, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono confluite rapidamente le pattuglie del Commissariato di Polizia di Modica e la Guardia di Finanza.

Durante le concitate fasi del sopralluogo e delle ricerche nelle vie limitrofe, si sono vissuti momenti di forte tensione. Gli agenti, grazie alla tempestività dell’intervento e alle segnalazioni dei cittadini, sono riusciti a intercettare e bloccare una persona, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti per accertarne il coinvolgimento diretto nei furti della notte.

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