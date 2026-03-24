Vertenza ENI Versalis Ragusa, Calabrese (PD): “Basta silenzi, servono verità e impegni concreti”

Ragusa, 24 marzo 2026 – Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa e capo della segreteria regionale del PD, Peppe Calabrese, interviene sulla situazione dello stabilimento ibleo di ENI Versalis, denunciando il progressivo disimpegno industriale e le pesanti ricadute sul territorio.

“Quella che riguarda ENI Versalis è una vertenza che rischia di scivolare nel dimenticatoio, ma che continua a produrre effetti drammatici sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie”, dichiara Calabrese. “È vero che non si registrano licenziamenti tra i dipendenti diretti, ma il prezzo più alto lo stanno pagando i lavoratori dell’indotto, costretti a fare i conti con incertezze, perdita di reddito e, in molti casi, con scelte di vita dolorose”.

“Ci sono lavoratori che, a pochi anni dalla pensione, sono stati costretti a lasciare Ragusa e trasferirsi al Nord per continuare a lavorare, in attesa di un rilancio dello stabilimento che, ad oggi, non si vede. Al contrario, assistiamo solo a partenze, chiusure di impianti, messe in sicurezza e dismissioni”, prosegue.

“È una situazione inaccettabile, che non può essere scaricata sulla comunità ragusana e su un territorio che per oltre 70 anni ha contribuito in maniera significativa alle attività dell’ENI. Oggi, invece, si ha la sensazione di essere stati completamente abbandonati da quello che resta un colosso a partecipazione statale”.

Calabrese chiama in causa anche l’amministrazione comunale: “Ci chiediamo che fine abbia fatto l’azione politica del sindaco, che in passato aveva dichiarato vicinanza ai lavoratori. E ci chiediamo anche cosa sia stato fatto da parte dell’Assessorato Sviluppo economico del Comune dato che su questa vertenza strategica registriamo un silenzio non più accettabile”.

“Ragusa e l’intera provincia non possono permettersi di perdere questi posti di lavoro. Le conseguenze sarebbero devastanti per l’economia locale, già messa a dura prova”, aggiunge.

Da qui la richiesta di un’immediata iniziativa istituzionale: “Il Sindaco deve attivarsi subito per ottenere da ENI e Versalis un quadro chiaro sullo stato del progetto di rilancio e riconversione dello stabilimento. Occorre capire se esiste un piano industriale concreto o se finora abbiamo ascoltato soltanto annunci”.

“È necessario accelerare ogni percorso utile affinché i lavoratori possano tornare a Ragusa, alle loro famiglie, e contribuire con il proprio lavoro allo sviluppo economico del territorio”.

Il capogruppo dem evidenzia infine l’impegno già avviato dal Partito Democratico: “Attraverso la nostra deputazione regionale, l’onorevole Nello Dipasquale ha già richiesto la convocazione di un tavolo urgente con le organizzazioni sindacali, la Regione e i vertici di ENI Versalis, per fare piena chiarezza sulla vertenza e sulle prospettive future dello stabilimento”.

“Parlo anche a titolo personale – conclude Calabrese – avendo trascorso 34 anni della mia vita lavorativa in quella azienda: proprio per questo sento ancora più forte la responsabilità di chiedere risposte serie. Questo territorio merita rispetto, non silenzi e promesse rimaste sulla carta”.

Salva