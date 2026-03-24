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Attualità | Modica

Nuova pavimentazione Ponte Guerrieri a Modica. Mercoledi senso unico alternato

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Modica, 24 marzo 2026 – Domani, mercoledì 25 marzo dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (per l’intera giornata lavorativa), saranno effettuati i lavori di scarifica e posta la nuova pavimentazione sul ponte Guerrieri a Modica. “Per questo motivo – annuncia il Sindaco Maria Monisteri – verrà istituito il senso unico alternato lungo il viadotto interessato agli interventi, disciplinato con i cosiddetti ‘movieri’ messi a disposizione dalla ditta incaricata dei lavori invece dell’impianto semaforico. Una decisione che servirà ad evitare pesanti disagi alla circolazione veicolare e a garantire un flusso quanto più possibile regolare. La Polizia Locale garantirà, in caso di necessità, il supporto viabilistico ai lavori”

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