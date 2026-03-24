Il Circolo Velico Kaucana continua a ottenere ottimi risultati negli Optimist e nelle classi Ilca

Ragusa, 24 marzo 2026 – Il Circolo velico Kaucana è tornato da Palermo con prestazioni che hanno regalato grande soddisfazione e risultati che confermano la crescita costante dei suoi giovani atleti. La squadra Optimist e il gruppo Ilca hanno infatti brillato nella seconda tappa del trofeo del comitato e nella seconda prova del campionato zonale, entrambe organizzate dallo storico e blasonato Circolo della Vela Sicilia, portando a casa piazzamenti di grande prestigio.

Nella categoria Optimist, Divisione A, su un totale di 62 concorrenti, il Cvk ha conquistato due posizioni di assoluto rilievo: Alessandro Battaglia ha chiuso al primo posto overall, mentre Paolo Tabacco ha ottenuto un eccellente terzo posto. Due risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto in allenamento e la determinazione dei giovani velisti, guidati dal coach Claudio De Fontes.

Ottime prestazioni anche nelle classi Ilca, guidate dall’istruttore Oliver Riccobono, impegnate in due giornate di regate caratterizzate da un levante disteso e regolare, condizioni ideali che hanno permesso di completare sei prove per entrambe le flotte. Nella categoria Ilca 6, Lucrezia Micieli ha conquistato un brillante secondo posto assoluto e un primo femminile nella classe olimpica, confermandosi tra le atlete più solide e costanti del panorama regionale. Nella Ilca 4, invece, il Cvk ha piazzato due atleti sul podio: Elia Fiondini al secondo posto e Matteo Di Dio al terzo.

“Questi risultati parlano da soli – afferma il presidente del Circolo velico Kaucana, Nunzio Micieli – I nostri ragazzi, seguiti da un team di istruttori giovane e rinnovato sul quale tutta la dirigenza sta scommettendo, hanno dimostrando una maturità sportiva che va oltre la loro età. Tutti i ragazzi delle squadre agonistiche, al di là dei podi raggiunti, hanno regatato con lucidità, tecnica e grande spirito di squadra. Siamo orgogliosi di loro e del lavoro quotidiano che portano avanti con i nostri tecnici”.

Anche il direttore sportivo Flavia Di Martino sottolinea il valore complessivo della trasferta: “Il Cv sta crescendo come gruppo e come realtà sportiva. Non si tratta solo di podi, ma di un percorso che stiamo costruendo insieme, fatto di impegno, disciplina e passione. Vedere i nostri giovani competere a questi livelli è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”. Il Circolo velico Kaucana si prepara intanto ad affrontare la prossima stagione primaverile ed estiva, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, con la proposta dei corsi di vela a valere sul Piano estate 2025/2026, il progetto VelAscuola e i corsi di vela singoli dai quali provengono i piccoli campioni che oggi fanno parte delle squadre agonistiche.

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