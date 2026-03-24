Protezione dati personali, l’Ebt Ragusa chiarisce quali le norme da seguire

Ragusa, 24 marzo 2026 – L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 24 febbraio 2026, è intervenuto in via d’urgenza, disponendo nei confronti di un’azienda, la limitazione definitiva del trattamento dei dati raccolti, in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservati fino a 10 anni dalla sua cessazione, attraverso una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze. A seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza venivano annotati sulla piattaforma informazioni relative a specifiche patologie sofferte (sindrome di Crohn, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato.

“Tutto ciò – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – in violazione della normativa che vieta al datore di lavoro di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente”.

Il Garante ha anche imposto, inoltre, di interrompere il trattamento dei dati raccolti attraverso quattro telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori. Con lo stesso provvedimento, ha infine vietato il trattamento dei dati utilizzati in modo illecito tramite la piattaforma, nel caso sia utilizzata negli altri centri logistici della società in Italia con modalità analoghe a quanto accertato. Ulteriori informazioni nella sede Ebt Ragusa di via Roma 212, telefono 0932.622522.

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