Liceo Classico Modica: Adam Sayf “intercede” per la IV B. Niente interrogazione (e il video è virale)

MODICA, 23 Marzo 2026 – Dimenticate i classici bigliettini o le finte influenze del lunedì mattina. Al Liceo Classico di Modica, gli studenti della IV B hanno deciso di riscrivere le regole del “salvataggio dall’interrogazione” arruolando un alleato d’eccezione: Adam Sayf, il rapper genovese reduce dal successo sul podio di Sanremo (https://www.radiortm.it/2026/03/23/san-sayf-da-genova-il-miracolo-che-batte-il-greco-e-il-latino/).

L’idea è nata dalla necessità di schivare il temuto appuntamento alla cattedra del lunedì, coincidente tra l’altro con il compleanno della loro docente, la professoressa Teresa Floridia. Invece di puntare sulle solite scuse, i ragazzi hanno convinto l’artista a registrare un video-messaggio personalizzato.

Nel filmato, Sayf, con il suo inconfondibile mix di ironia e carisma, si è rivolto direttamente alla docente, invitandola a sospendere l’interrogazione in nome dell’arte, della musica e della festività del giorno. Un colpo di genio comunicativo che ha trasformato l’ansia da prestazione in un momento di puro spettacolo.

La risposta della professoressa Floridia non si è fatta attendere e ha mostrato un’apertura moderna al dialogo educativo.

«Sono entrata in classe fingendomi arrabbiata, ma era solo un gioco», ha raccontato la docente in un’intervista a VR. «Parliamo sempre di competenze e problem solving: beh, loro una soluzione l’hanno trovata eccome! Preferisco il confronto a degli alunni “esauriti”. Non possiamo pretendere che i ragazzi di oggi si comportino come facevamo noi alla loro età; dobbiamo andare incontro alle loro modalità».

Il video ha fatto il giro del web in pochissime ore, rendendo la docente e la IV B protagonisti dei social. Tuttavia, la professoressa Floridia, nota in città anche per il suo impegno civile, ha colto l’occasione per una riflessione dolceamara:

«Mi fa sorridere essere diventata virale per questo, e non per il mio lavoro nel sociale come presidente dell’associazione “Ipso Facto” contro la violenza sulle donne, o per le presentazioni di libri. Ma va bene così, l’importante è aver mantenuto il dialogo con i miei ragazzi».

Per una volta, al Classico, la “vittoria” non è stata di Ulisse o di Enea, ma di un rapper e di una classe che ha saputo trasformare un lunedì qualunque in un evento da migliaia di visualizzazioni.

Salva