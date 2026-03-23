Addio a Gianni Floridia: Modica piange lo storico barbiere “ro Strittu”

Saro Cannizzaro

Modica, 23 Marzo 2026 – Lutto a Modica per la scomparsa di Gianni Floridia, figura storica e volto simbolo del quartiere dello “Strittu” (via De Leva). Con lui se ne va un pezzo della memoria collettiva della città, un artigiano d’altri tempi che aveva trasformato la sua bottega in un vero e proprio centro di aggregazione sociale.

Non era solo un barbiere, ma un punto di riferimento. Per decenni, la bottega di Gianni Floridia è stata il cuore pulsante di una Modica che amava ritrovarsi per scambiare due chiacchiere, commentare la cronaca locale o semplicemente condividere un momento di convivialità.

Floridia apparteneva a quella generazione di barbieri che consideravano il proprio mestiere una missione. Situato in una delle zone più caratteristiche e antiche di Modica Bassa, lo “Strittu”, ovvero Piazza Corrado Rizzone. Floridia, 80enne, ha visto passare sotto le sue forbici intere generazioni di modicani: dai padri ai figli, dai nonni ai nipoti.

Entrare nel suo salone significava immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo, dove la cortesia e il sorriso non mancavano mai. Ma la sua arte non è finita poichè i figli hanno continuato a praticarla.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo cordoglio non solo tra i residenti dello “Strittu”, ma in tutta Modica. Molti lo ricordano come un uomo mite, un lavoratore instancabile e un acuto osservatore della realtà cittadina.

“Gianni non tagliava solo i capelli, sapeva ascoltare e dispensare consigli con la saggezza di chi ha vissuto la strada e la gente per tutta la vita.”

Con la morte di Gianni Floridia, si assottiglia ulteriormente quella schiera di artigiani che hanno fatto la storia commerciale del centro storico modicano. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile in via De Leva, dove la sua serranda alzata era, per molti, un segno di rassicurante quotidianità.

La redazione si stringe al dolore della famiglia in questo momento di tristezza.

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