San Sayf da Genova: Il Miracolo che batte il Greco e il Latino

Modica, 23 marzo 2026 – Dimenticate i cornetti portafortuna, il sale dietro le spalle o le preghiere disperate dell’ultimo minuto. Al Liceo Classico di Modica, la IV B ha deciso che per sopravvivere alla temibile interrogazione del lunedì serviva qualcosa di più potente di un semplice ripasso: serviva un invitato di peso direttamente dal podio di Sanremo. Perché studiare l’epica quando puoi far intervenire chi l’epica l’ha scritta sulle note di un beat? Gli studenti, con una mossa tattica che farebbe invidia a Machiavelli, hanno reclutato Adam Sayf. Il rapper genovese, non ancora stanco delle fatiche del Festival, ha indossato i panni del “santo protettore degli impreparati” e ha inviato un video-messaggio alla Professoressa Teresa. “Cara Prof, qui non si tratta di non aver voglia di studiare, ma di celebrare l’arte (e il mio compleanno)!” La domanda che tormenta Modica più del dubbio amletico è solo una: Teresa avrà ceduto? Da un lato abbiamo il rigore del registro elettronico, dall’altro il fascino indiscreto di un secondo posto a Sanremo.

– Scenario A: La Prof è una fan segreta, l’interrogazione slitta e la classe viene proclamata “Zona Franca dal Voto”.

– Scenario B: La Prof risponde con un freestyle citando Seneca: “Il tempo è l’unica cosa che ci appartiene, quindi aprite il libro a pagina 200”. Ironia della sorte, oggi non è solo il lunedì del giudizio, ma anche il compleanno di Sayf. Sarebbe davvero scortese festeggiare un idolo con un 4 in pagella, no? La IV B spera che la “diplomazia del rap” porti i suoi frutti, trasformando un potenziale lunedì nero in una festa nazionale scolastica.

Un umile cronista che, ai suoi tempi, non aveva rapper famosi ma solo la scusa del cane che mangiava i compiti.

https://youtube.com/shorts/en31KacgZv4?is=8m4K7QoQJGfuFUqA

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