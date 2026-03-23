A Vittoria partecipata assemblea Avis Provinciale

Vittoria, 23 marzo 2026 – Sabato si è tenuta a Vittoria l’Assemblea degli associati dell’Avis Provinciale di Ragusa sul tema: “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità”.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto, di approfondimento e di verifica sull’attività svolta e sui risultati di missione conseguiti, nonché l’occasione per poter condividere ed approvare le linee programmatiche di indirizzo che dovranno orientare l’Associazione nel prossimo futuro. I delegati hanno anche proceduto ad approvare i bilanci, esposti dal Tesoriere, Salvatore Salvo, e a nominare i delegati per le assemblee dei livelli associativi regionale e nazionale.

Ha introdotto i lavori il Presidente Salvatore Poidomani che nella sua relazione ha sottolineato come al di là dei numeri è fondamentale fare riferimento alla scelta etica e responsabile che sta alla base del dono del sangue, ispirata ai valori della solidarietà, dell’impegno civico, del rispetto della persona e della pace.

È seguito il dibattito a cui hanno dato un contributo significativo i vari interventi dei rappresentanti istituzionali e dei dirigenti associativi. Tra gli altri sono intervenuti M. R. Schembari, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, G. Fiorellini, Vice Sindaco della Città di Vittoria, S. Calafiore, Presidente di Avis Regionale Sicilia, P. Roccuzzo, Consigliere di Avis Nazionale, G. Calabrese, Direttore sanitario di Avis Provinciale, S. Mandarà e P. Bucalo, Consiglieri di Avis regionale, N. Di Blasi, Presidente Avis provinciale di Messina, O. Minutoli, Presidente Avis di Falcone, M. Battaglia, Presidente Avis di Chiaramonte G., E. Ingallinesi, Avis di S. Croce C.

L’Avis in provincia di Ragusa – ha affermato Poidomani – continua a conseguire ottimi risultati per quanto riguarda sia il numero dei donatori, 27.129, che il numero delle donazioni, 45.794, tra cui 13.883 unità di plasma raccolto in aferesi, confermandosi come un soggetto fondamentale del sistema trasfusionale ibleo e contribuendo ad assicurare la soddisfazione del fabbisogno di sangue sia nell’ambito dell’ASP di Ragusa sia relativamente agli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale. Questo anche grazie al rapporto di collaborazione tra l’Associazione e il Servizio Trasfusionale dell’ASP, diretto dal dott. F. Bennardello, che è intervenuto esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno sia di Avis provinciale che di tutti i dirigenti, il personale sanitario e amministrativo delle 12 sedi associative comunali.

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