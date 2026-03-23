Scicli. Conferimento rifiuti, aumentano i controlli

Scicli, 23 marzo 2026 – Il sacchetto della spazzatura, spesso indifferenziato, appeso a un cestino pubblico. Metodo illegale e comodo per disfarsi dei rifiuti in spregio a ogni regola e norma. Accade in centro storico a Scicli dove il ritiro dei rifiuti viene assicurato al domicilio degli utenti. Ma qualcuno, e si tratta per fortuna di una minoranza di cittadini, usa il metodo sbrigativo di appendere il proprio sacchetto dove capita e dove c’è un “appiglio sensato” dal suo punto di vista.

I cestini gettacarte hanno tutt’altra funzione e sono destinati a quelle persone che non vivono a Scicli e non hanno una utenza domestica per i rifiuti.

Sia la polizia municipale che il servizio igiene ambientale cittadina potenzieranno i controlli, anche grazie a moderni metodi di acquisizione delle immagini, per sanzionare gli incivili.

Salva