Sortino. “Sarà riqualificato l’oratorio della chiesa di San Pier Giuliano Eymard a Ragusa”

Ragusa, 23 marzo 2026 – «Era il 10 luglio 2024 quando, insieme a Emiliano Amico – responsabile del centro di socializzazione “C’è Tempo” della Caritas diocesana – e all’allora parroco, padre Joseph, effettuammo un primo sopralluogo al campetto sportivo della chiesa di San Giuliano Eymard, nel quartiere zona Questura. Uno spazio che, da anni, rappresenta l’unico punto di aggregazione polivalente del quartiere, ma che versava in condizioni di evidente degrado». Così il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Sortino.

La Caritas diocesana, dal 2022, porta avanti presso la parrocchia attività educative e sociali di grande valore: laboratori, doposcuola, percorsi di crescita e momenti sportivi che, purtroppo, fino ad oggi hanno potuto svolgersi soltanto in un piccolo angolo del cortile, nonostante il potenziale dell’intera area.

«Ritengo che oratori, saloni parrocchiali, campetti sportivi e piazze siano – oggi più che mai – luoghi fondamentali per la crescita dei nostri giovani», dichiara Giovanni Sortino. «Sono spazi dove si impara a stare insieme, a condividere, a formarsi come cittadini. Io stesso sono cresciuto tra la parrocchia e il centro giovanile dei Salesiani di Ibla e quei pomeriggi trascorsi con i miei coetanei hanno contribuito a formare le amicizie e i valori che porto con me ancora oggi».

È proprio questo senso di appartenenza e di responsabilità verso la comunità che ha spinto Sortino a perorare la causa della riqualificazione del campetto, individuando possibili linee di finanziamento pubblico per restituire al quartiere uno spazio sicuro, decoroso e pienamente fruibile. Oggi, con D.D. n. 351/2026 del 3 marzo 2026, il dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha comunicato l’avvenuta variazione di bilancio, stanziando 30.000 euro destinati alla ristrutturazione dell’area sportiva.

«Questo finanziamento rappresenta un passo concreto verso la restituzione di un luogo di aggregazione essenziale per il quartiere», prosegue Sortino. «È la dimostrazione che quando si lavora con costanza, ascolto e spirito di collaborazione, i risultati arrivano. E arrivano per tutta la comunità».

Il consigliere esprime inoltre la propria gratitudine a quanti hanno contribuito al percorso: «Desidero ringraziare padre Joseph e l’attuale parroco, padre Giovanni Filesi, per la disponibilità e la visione condivisa; l’onorevole Giorgio Assenza, che ha sostenuto e portato avanti l’iniziativa presso gli uffici regionali; il direttore della Caritas diocesana, Domenico Leggio, ed Emiliano Amico, che hanno creduto sin dall’inizio nella possibilità di restituire dignità a questo spazio; gli assessori Gianni Giuffrida e Simone Digrandi, che per le rispettive competenze hanno supportato il percorso amministrativo con convinzione e tempestività».

«Sono risultati come questo che mi rendono orgoglioso del ruolo di consigliere comunale della mia città», conclude Sortino. «Continuerò a impegnarmi con determinazione per perseguire sempre il bene comune e per valorizzare ogni luogo che possa diventare occasione di crescita, incontro e comunità».

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