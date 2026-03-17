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Politica | Vittoria

Vittoria, FdI: “Solidarietà ai dipendenti comunali vittime dell’ignobile aggressione”

"Vigilanza privata e più personale per gli uffici anagrafici"
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Vittoria, 17 marzo 2026 – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime piena e incondizionata solidarietà ai dipendenti comunali dei Servizi demografici di Vittoria, oggetto di una vile aggressione mentre svolgevano il proprio dovere al servizio della collettività.

“Quanto accaduto è inaccettabile ed esprimiamo la nostra vicinanza ai dipendenti comunali. Occorre che l’amministrazione metta in campo un’azione finalmente incisiva affinché si riporti sicurezza negli uffici consentendo ai dipendenti di lavorare in serenità”, dicono i consiglieri.

“Da anni, come Fratelli d’Italia, denunciamo la grave carenza di organico negli uffici e chiediamo interventi strutturali per garantire un servizio efficiente e sicuro ai cittadini. Purtroppo, l’amministrazione comunale ha preferito destinare risorse pubbliche a operazioni di dubbia utilità – come costosi acquisti immobiliari o la realizzazione di bagni pubblici – invece di investire sul potenziamento del personale e sulla sicurezza degli uffici. Quanto accaduto di recente mette in luce la mancanza di programmazione delle politiche di gestione degli uffici e una miopia politica. Per questo, rinnoviamo con forza la richiesta di un potenziamento immediato dei servizi demografici e dell’attivazione di un servizio di vigilanza privata, come già avvenuto in altri comuni, per tutelare la sicurezza pubblica e chi ogni giorno opera a contatto con il pubblico in condizioni di crescente tensione”.

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