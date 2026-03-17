L’allarme di Codacons: “Effetto Iran riscriverà i prezzi”

I dati Istat sull’inflazione di febbraio risultano già superati e non più rappresentativi dell’attuale dinamica dei prezzi, poiché non tengono conto degli effetti della crisi in Medio Oriente e delle tensioni legate all’Iran, destinate a incidere sensibilmente sul tasso di marzo. Lo afferma il Codacons commentando i numeri diffusi oggi dall’Istituto nazionale di statistica.

Il rialzo registrato a febbraio è imputabile in larga parte ai rincari connessi ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, senza che il dato incorpori ancora gli effetti dell’attuale scenario geopolitico – analizza il Codacons. L’inflazione al +1,5% si traduce già oggi in un aggravio di spesa pari a +496 euro annui per la famiglia tipo, che sale a +685 euro per un nucleo con due figli.

Particolarmente marcata la crescita dei prezzi nel comparto turistico: alberghi e strutture ricettive registrano aumenti del +15,8% su base annua e del +13,3% su base mensile, mentre i voli nazionali subiscono rincari del +37,8% su base annua e del +22,6% rispetto al mese precedente. In aumento anche i servizi legati alla fruizione di eventi sportivi, che segnano un +7,2% su base annua.

Un quadro che evidenzia come le Olimpiadi abbiano già innescato tensioni sui listini, ma che rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime settimane a causa dei rincari energetici e dell’impennata dei carburanti, con effetti a catena su tutta la filiera dei consumi.

“In questo scenario è indispensabile un intervento immediato per contrastare fenomeni speculativi e contenere l’impatto sui bilanci delle famiglie, poiché le tensioni internazionali stanno già determinando una nuova spinta inflattiva destinata a propagarsi su beni e servizi essenziali – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – evidenziando come l’aumento dei costi di energia e carburanti rappresenti un moltiplicatore dell’inflazione, capace di incidere trasversalmente su tutti i settori economici e di generare una nuova, significativa perdita di potere d’acquisto per i cittadini”.

Il rischio concreto è quello di una nuova stangata per le famiglie italiane nei prossimi mesi – conclude Tanasi.

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