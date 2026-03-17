Consegnati i nuovi locali della Casa della Comunità di Giarratana

Giarratana, 17 marzo 2026 – Sono stati ufficialmente consegnati i locali della Casa della Comunità di Giarratana, situati nell’ex poliambulatorio, finanziati nell’ambito dei progetti PNRR, alla presenza del Sindaco del Comune di Giarratana e dei dirigenti dell’ASP 7 di Ragusa.

Nella nuova sede saranno avviati i seguenti servizi:

Da giovedì 19 (sera) sarà operativo il servizio di Guardia Medica nella nuova sede.

Da lunedì 23 marzo tutti i servizi del poliambulatorio saranno trasferiti e pienamente operativi nei nuovi locali.

In occasione delle votazioni per il referendum, anche i servizi di medicina legale a supporto delle operazioni elettorali saranno garantiti nella nuova sede.

“Un passo importante per migliorare l’accesso ai servizi sanitari- afferma il sindaco Lino Giaquinta – e rafforzare va l’assistenza sul territorio a beneficio di tutta la comunità.”

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