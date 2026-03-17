Concorso Presepe negli Iblei, giovedì 19 la premiazione

Ragusa, 17 marzo 2026 – Giovedì alle 16, presso la sede di Viale del Fante a Ragusa, si terrà la cerimonia di premiazione della 44esima edizione del concorso “Il Presepe negli Iblei”.

Da anni il Libero Consorzio promuove il concorso “Il Presepe negli Iblei”, appuntamento tradizionale che coinvolge numerosi appassionati dell’arte presepiale, con l’obiettivo di diffondere messaggi di pace, solidarietà e fratellanza. L’edizione 2025, fortemente voluta dalla Presidente Maria Rita Schembari, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti suddivisi nelle diverse categorie previste: presepi viventi, privati, comunità religiose e pubbliche, istituzioni scolastiche.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati i premi ai primi classificati per ciascuna categoria, quale riconoscimento dell’impegno, della creatività e del valore artistico delle opere realizzate. L’evento rappresenta un momento significativo per l’intera comunità iblea, confermando il ruolo del presepe come espressione identitaria e culturale profondamente radicata nel territorio.

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