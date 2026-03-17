Festa del Papà, nei consultori ASP Ragusa incontri e momenti di confronto dedicati alla paternità

Ragusa, 17 marzo 2026 – In occasione della Festa del Papà, i Consultori familiari dell’ASP di Ragusa promuovono una serie di incontri e momenti di confronto dedicati al ruolo paterno e alla relazione con i figli. Le iniziative, organizzate dall’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, diretta dalla dottoressa Nunziata Pace vogliono offrire ai papà e alle famiglie uno spazio di dialogo, condivisione ed ascolto, valorizzando il ruolo della figura paterna nel percorso di crescita dei bambini.

Gli appuntamenti si svolgeranno in diversi consultori della provincia.

A Ragusa, il Consultorio familiare Ragusa di piazza Libertà ospiterà giovedì 19 marzo, dalle 16 alle 17.30, l’incontro di gruppo “Il cerchio dei papà”, un momento dedicato al confronto tra padri sulle sfide e sulle emozioni legate alla genitorialità. Nella stessa giornata, il Consultorio familiare Ragusa di via Falcone proporrà, dalle 15.30 alle 17.30, un incontro coi neogenitori e i loro bambini, dal titolo “Quando nasce un bambino nasce anche un papà. Dal grembo alle braccia: quando due diventano tre”, pensato per riflettere insieme sull’esperienza della nascita e sui cambiamenti che accompagnano l’arrivo di un figlio.

A Comiso, il 19 marzo, dalle 15 alle 18.30, il consultorio di via Righi (ex macello) aprirà le porte a genitori e bambini con l’iniziativa “Con papà: spazio di incontro genitori–figlio/a”, dedicata alla relazione tra padre e figli attraverso momenti di condivisione e attività insieme.

Il Consultorio familiare di Ispica anticiperà gli appuntamenti con l’incontro di gruppo “Genitori in cammino: il codice paterno”, in programma mercoledì 18 marzo alle 16, mentre a Scicli, il 26 marzo alle 18.45, si terrà l’incontro di gruppo “Spazio papà”, pensato come occasione di confronto e sostegno tra padri.

A Vittoria, infine, saranno attivati due momenti dedicati alla consulenza e all’ascolto individuale, previsti martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo, entrambi dalle 15.30 alle 17.30, per offrire ai papà uno spazio riservato di dialogo con gli operatori del consultorio.

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