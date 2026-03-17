Lotta al lavoro povero e al dumping contrattuale: Comune di Vittoria e CGIL verso un Protocollo d’Intesa territoriale

Vittoria, 17 marzo 2026 – Avviato un percorso di collaborazione tra il Comune di Vittoria e la CGIL per contrastare il lavoro povero e il fenomeno del dumping contrattuale nel territorio. Nel corso di un incontro bilaterale svoltosi nella sala Quarto Stato di Palazzo Iacono, Amministrazione comunale e rappresentanti sindacali hanno avviato un confronto istituzionale finalizzato alla definizione di strumenti condivisi a tutela della qualità del lavoro e della legalità contrattuale.

All’incontro hanno partecipato il Vice Sindaco con delega alle Politiche del Lavoro, Giuseppe Fiorellini, e la CGIL di Ragusa rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Roccuzzo e dal Segretario Confederale Francesco Pisana.

Il confronto prende origine dalle evidenze emerse durante l’audizione del Segretario Generale Roccuzzo presso il CNEL lo scorso 27 febbraio, nel corso della quale sono stati illustrati dati particolarmente preoccupanti: una perdita salariale media stimata in circa 5.000 euro annui per lavoratore, determinata dall’utilizzo di contratti pirata e dall’impiego improprio di codici contrattuali anomali.

“Questi numeri non rappresentano soltanto un dato economico, ma una vera emergenza sociale che impoverisce il territorio e altera la concorrenza tra le imprese – ha dichiarato il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini –. L’Amministrazione comunale intende assumere un ruolo attivo in un percorso condiviso volto ad affermare giustizia e qualità nelle dinamiche del lavoro. L’obiettivo è costruire condizioni affinché Vittoria possa distinguersi per rapporti lavorativi equi e qualificati, proseguendo il percorso già avviato sul fronte del welfare aziendale e della tutela dei lavoratori. In questa direzione, l’Amministrazione comunale intende inoltre promuovere e valorizzare le aziende virtuose del territorio attraverso l’istituzione di uno specifico riconoscimento dedicato alle imprese che si distinguono per correttezza contrattuale, qualità del lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori”.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di trasformare l’analisi del fenomeno in un’azione istituzionale concreta attraverso la definizione di un Protocollo d’Intesa territoriale, che coinvolga istituzioni, enti di controllo e parti sociali, con l’obiettivo di promuovere legalità, occupazione dignitosa e contrasto al lavoro nero e alla precarietà, in particolare negli appalti.

“Il report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa restituisce una fotografia allarmante in termini di perdita salariale e impoverimento complessivo del territorio – ha dichiarato il Segretario Generale della CGIL Giuseppe Roccuzzo –. Il protocollo dovrà rappresentare uno strumento concreto di tutela del lavoro e di promozione di occupazione dignitosa e sicura. Apprezziamo la disponibilità del Comune di Vittoria, che si conferma interlocutore fondamentale in una battaglia di civiltà per la dignità del lavoro”.

L’incontro rappresenta l’avvio ufficiale di un percorso di collaborazione territoriale finalizzato alla costruzione di un argine concreto contro il lavoro povero e la precarietà, con l’obiettivo di promuovere a Vittoria un modello di sviluppo fondato sulla qualità del lavoro e sulla legalità.

“La dignità del lavoro è una priorità amministrativa e sociale – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello –. Contrastare il dumping contrattuale significa difendere i diritti dei lavoratori e sostenere le imprese sane. Come Amministrazione intendiamo costruire, insieme alle parti sociali, un percorso stabile basato su regole chiare, equità e responsabilità, affinché Vittoria diventi un punto di riferimento per uno sviluppo fondato sulla giustizia sociale e sulla qualità dell’occupazione”.

L’Amministrazione comunale e la CGIL hanno concordato di proseguire il confronto nelle prossime settimane per definire contenuti e strumenti operativi del Protocollo d’Intesa territoriale.

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