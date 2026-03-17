  • 17 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Marzo 2026 -
Attualità | Slider

San Giuseppe 2026: Pachino rinuncia a banda e fuochi per aiutare Niscemi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PACHINO, 17 Marzo 2026 – In un momento in cui la festa solitamente esplode in suoni e colori, la comunità di Pachino sceglie il silenzio della solidarietà. Per i festeggiamenti di San Giuseppe 2026, la Parrocchia e il comitato organizzatore hanno annunciato una decisione significativa: non ci saranno né la banda musicale né i tradizionali fuochi d’artificio.

I fondi che ogni anno venivano destinati a questi momenti di svago e folklore saranno interamente devoluti alle persone colpite dalla frana a Niscemi. La scelta nasce dalla volontà di onorare il Patriarca San Giuseppe non solo con il rito, ma con l’esempio pratico di custodia e protezione verso chi ha perso tutto a causa del recente dissesto idrogeologico.

La decisione è stata accolta con grande rispetto dalla cittadinanza, vedendo in questo gesto il vero spirito del Vangelo. Invece dello spreco di polvere pirica e della musica tra le vie, Pachino sceglie di “far rumore” attraverso la vicinanza concreta ai fratelli niscemesi, duramente provati dall’emergenza.

“La festa di San Giuseppe è la festa della cura e della famiglia. Quest’anno la nostra famiglia si allarga per abbracciare Niscemi,” hanno fatto sapere gli organizzatori.

Mentre le celebrazioni liturgiche rimarranno il cuore pulsante del programma, il risparmio ottenuto permetterà di inviare un contributo economico diretto alle famiglie sfollate e ai soccorsi impegnati nel territorio calatino. Un esempio di come la devozione popolare possa trasformarsi in un potente motore di mutuo soccorso regionale.

© Riproduzione riservata
594477

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube