Cross Country: Bronzo Mondiale per il modicano Carmelo Cannizzaro a Cassino 2026

Cassino, 17 Marzo 2026 – Non si ferma l’ascesa di Carmelo Cannizzaro. L’atleta siciliano ha arricchito il proprio palmarès conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Universitari di Cross Country 2026, svoltisi nello scorso weekend a Cassino.

Cannizzaro è salito sul terzo gradino del podio nella specialità della Staffetta Lunga, contribuendo in modo decisivo alla prestazione della squadra azzurra universitaria. In un contesto tecnico di altissimo livello, che ha visto sfidarsi i migliori talenti provenienti dai vari atenei del mondo, l’atleta ha dimostrato carattere e una tenuta atletica impeccabile.

La gara, caratterizzata da un percorso tecnico e selettivo tipico del cross (corsa campestre), ha visto l’Italia lottare testa a testa con le potenze mondiali della disciplina. Il terzo posto ottenuto da Cannizzaro e dai suoi compagni di staffetta conferma la qualità del mezzofondo italiano a livello accademico e sportivo.

Dopo i successi a livello nazionale, questa medaglia mondiale rappresenta un ulteriore salto di qualità per Cannizzaro, che si conferma punto di riferimento per l’atletica leggera del Sud Italia. La sua prestazione a Cassino 2026 non è solo un successo personale, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità sportiva che lo segue sin dai primi passi nelle competizioni locali.

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