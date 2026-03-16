  • 16 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Marzo 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Unità di pedagogia scolastica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16  marzo 2026 – “Si intitola “Istituzione dell’Unità regionale di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e la promozione del diritto all’educazione” ed è il ddl regionale sulla presenza del pedagogista e dell’educatore a scuola – spiega il sindaco Peppe Cassì – necessari per una crescita scolastica sempre vicina ai bisogni educativi specifici di ciascuno studente.

Ragusa è tra le città più attente al tema con specifiche unità socio-psico-pedagogiche. Il nostro gruppo ha anche presentato un atto di indirizzo, approvato dal Consiglio comunale, per sollecitare la Regione sull’adozione di questo ddl.

Sabato 28 marzo se ne dibatterà in un evento organizzato dall’APEI e realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione”.

 

“L’appuntamento – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è dalle 09:00 alle 13:00 nell’ Auditorium del Centro Commerciale Culturale. Sarà un appuntamento aperto a educatori, pedagogisti, docenti, studenti e a chiunque abbia a cuore la scuola e l’educazione, ma soprattutto sarà un’occasione preziosa per approfondire il valore della pedagogia nei contesti scolastici, ascoltare esperienze e prospettive professionali, contribuire al dibattito sul futuro dell’educazione in Sicilia. Vi aspettiamo, l’ingresso è libero ma con prenotazione tramite QR code in locandina oppure link: https://forms.gle/u7rTEehUeH3Pbyy27

© Riproduzione riservata
594402

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube