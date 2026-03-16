Ragusa. Unità di pedagogia scolastica

Ragusa, 16 marzo 2026 – “Si intitola “Istituzione dell’Unità regionale di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e la promozione del diritto all’educazione” ed è il ddl regionale sulla presenza del pedagogista e dell’educatore a scuola – spiega il sindaco Peppe Cassì – necessari per una crescita scolastica sempre vicina ai bisogni educativi specifici di ciascuno studente.

Ragusa è tra le città più attente al tema con specifiche unità socio-psico-pedagogiche. Il nostro gruppo ha anche presentato un atto di indirizzo, approvato dal Consiglio comunale, per sollecitare la Regione sull’adozione di questo ddl.

Sabato 28 marzo se ne dibatterà in un evento organizzato dall’APEI e realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione”.

“L’appuntamento – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è dalle 09:00 alle 13:00 nell’ Auditorium del Centro Commerciale Culturale. Sarà un appuntamento aperto a educatori, pedagogisti, docenti, studenti e a chiunque abbia a cuore la scuola e l’educazione, ma soprattutto sarà un’occasione preziosa per approfondire il valore della pedagogia nei contesti scolastici, ascoltare esperienze e prospettive professionali, contribuire al dibattito sul futuro dell’educazione in Sicilia. Vi aspettiamo, l’ingresso è libero ma con prenotazione tramite QR code in locandina oppure link: https://forms.gle/u7rTEehUeH3Pbyy27 ”

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