Ragusa. Open Day dei Nidi d’Infanzia Comunali

Ragusa, 16 marzo 2026 – Venerdì prossimo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, il Comune di Ragusa aprirà alla città le porte dei Nidi d’Infanzia Comunali.

Un Open Day rivolto a tutte le famiglie interessate a conoscere da vicino il servizio educativo per la prima infanzia, visitare le strutture, esplorare gli spazi dedicati alle bambine e ai bambini e avere un primo contatto diretto con il personale.

Durante l’Open Day, le famiglie avranno la possibilità di partecipare a laboratori interattivi e incontrare il personale educativo che sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e fornire informazioni dettagliate sui programmi e le attività. I bambini potranno anche divertirsi con giochi e attività pensate appositamente per loro, in un ambiente stimolante e accogliente.

L’accesso agli open day è libero e non è necessaria la prenotazione.

Queste le sedi delle strutture:

– Palazzello I – Via L.Perosi, 5

– Palazzello II Via L.Perosi, 7

– Prof.Toto’ Stella Via Carducci, 236

– G.B.Marini Via Montereo, 2

– Don Luigi Giussani Via Australia

– San Giovanni Via Ecce Homo, 98.

“Siamo lieti di riaprire anche quest’anno le porte dei nostri nidi alle famiglie – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – e di dare l’opportunità a tanti di verificare da vicino la qualità dell’offerta del servizio comunale. In particolar modo siamo lieti di dare la possibilità a molti di visitare da vicino la nuova struttura inaugurata nello scorso gennaio in via Australia, già funzionante ma ancora poco conosciuta. All’appello mancano ancora altre 3 nuove strutture finanziate con PNRR, i cui lavori saranno completati nel corso del 2026 consentendoci di garantire un’offerta ancora maggiore. Una crescita del servizio che prevede la continuità educativa 0-6 secondo un sistema integrato, garantendo a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle loro potenzialità, in un contesto che non sia solo un luogo di accudimento, ma un ambiente stimolante e adatto alla crescita educativa. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare a questo evento speciale e a scoprire come i nostri nidi possono diventare un prezioso punto di riferimento per i bambini”.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sui nidi del Comune, vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.comune.ragusa.it o a contattare l’ufficio del Settore 7 – Servizio 10 – Gestione Asili Nido dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, numeri telefonici: 0932676419 – 0932676472/3 – 0932676875.

Salva