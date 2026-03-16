Ragusa. Comune, scuola e volontariato insieme per gli animali: nasce il progetto “La scuola che si prende cura”

Ragusa, 16 marzo 2026 – Il Comune di Ragusa, l’Istituto Comprensivo “Quasimodo-Ventre” e l’associazione LEIDAA Iblea promuovono il progetto solidale “La scuola che si prende cura”, un’iniziativa di raccolta di cibo destinato ai cani e ai gatti randagi presenti sul territorio comunale.

Le giornate di raccolta si svolgeranno il 30 e il 31 marzo 2026 nei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre, dove studenti, famiglie e cittadini potranno donare croccantini, cibo secco e umido per cani e gatti.

Il materiale raccolto sarà successivamente distribuito a sostegno delle colonie feline presenti sul territorio e dei tutor che seguono i cani reimmessi, offrendo così un supporto concreto a chi quotidianamente si occupa della cura, dell’alimentazione e del monitoraggio degli animali.

La distribuzione avverrà secondo criteri chiari e trasparenti, tenendo conto delle colonie feline registrate, dei tutor dei cani reimmessi, del numero indicativo di animali seguiti e della disponibilità complessiva delle donazioni raccolte, con il supporto operativo dell’associazione LEIDAA Iblea.

“Questo progetto – dichiara l’assessore alla Tutela degli Animali Andrea Distefano – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e volontariato. Educare i più giovani al rispetto degli animali significa educarli alla responsabilità verso il territorio e verso la comunità. Attraverso questa iniziativa trasformiamo un momento educativo in un gesto concreto di solidarietà a sostegno di chi ogni giorno si prende cura delle colonie feline e dei cani reimmessi.

Ringrazio l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre, LEIDAA Iblea e i consiglieri comunali che si sono interessati per aver contribuito a costruire insieme un percorso di educazione al rispetto degli animali, alla responsabilità e alla cittadinanza attiva. Un piccolo gesto di solidarietà che contribuisce a costruire una città più attenta, consapevole e solidale verso tutti gli esseri viventi.”

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