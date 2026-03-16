  • 16 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Marzo 2026 -
News in primo piano | Politica | Pozzallo

Crisi Sanitaria a Pozzallo: l’allarme del sindaco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 16 Marzo 2026 – La situazione dei servizi sanitari a Pozzallo ha raggiunto un livello di criticità non più sostenibile, riflettendo una condizione di collasso che interessa l’intera Regione Siciliana. Con una popolazione di quasi 20.000 abitanti e la presenza di infrastrutture strategiche come un grande porto, una zona industriale e un Hotspot, la città denuncia l’insufficienza di presidi fondamentali, una carenza che mette seriamente a rischio la salute e la vita dei cittadini. 

Le criticità colpiscono diverse strutture chiave del territorio. La Casa di Comunità di via Orione, nonostante l’inaugurazione avvenuta tempo fa dopo la ristrutturazione dell’edificio, non riesce oggi a garantire la presenza di almeno un’unità medica durante le ore diurne, venendo meno alla sua funzione originaria. Parallelamente, il Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) si trova a operare con un solo medico, risultando impossibilitato a coprire i turni nelle 24 ore come previsto dalle normative vigenti.  

A completare il quadro di precarietà si aggiungono le carenze strutturali: l’ospedaletto di via Napoli necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria, mentre il cantiere per il nuovo Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) in viale Australia è fermo ormai da un anno, senza che l’ASP sappia fornire indicazioni sulla ripresa dei lavori. Secondo l’amministrazione comunale, Pozzallo rappresenta la prova tangibile di un sistema sanitario regionale segnato da inefficienze e gravi episodi corruttivi, sollevando proteste non solo dalle opposizioni ma anche da esponenti della stessa maggioranza di governo regionale.  

© Riproduzione riservata
594390

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube