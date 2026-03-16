Fitness: perché la qualità dell’assistenza fa davvero la differenza

Modica, 16 marzo 2026 – Negli ultimi anni il settore del fitness ha attraversato una trasformazione significativa. Accanto alle palestre tradizionali, caratterizzate da istruttori qualificati e programmi personalizzati, si sono diffuse sempre di più strutture low cost, spesso automatizzate e con una presenza limitata di personale. Secondo START, questo modello di business si regge su un presupposto preciso: molte persone si iscrivono, ma non frequentano la palestra con regolarità. Proprio questa dinamica permette alle strutture a basso costo di mantenere prezzi competitivi. Il rischio, però, riguarda soprattutto chi decide di allenarsi da solo. Senza una guida adeguata, infatti, è più facile eseguire gli esercizi in modo scorretto, sovraccaricare le articolazioni o peggiorare eventuali problemi posturali. Situazioni che possono diventare ancora più delicate per chi è sedentario o ha condizioni di salute particolari. Per questo START ha scelto un approccio completamente diverso, mettendo al centro la persona e la qualità dell’assistenza. Ogni nuovo iscritto inizia il proprio percorso con un colloquio iniziale con un istruttore qualificato, durante il quale vengono valutati obiettivi, condizioni fisiche e abitudini di allenamento. Sulla base di queste informazioni viene elaborato un programma personalizzato, che viene poi aggiornato e monitorato nel tempo. L’accompagnamento professionale non riguarda solo l’allenamento individuale. Tutti i corsi sono inclusi nell’abbonamento e seguiti da istruttori qualificati e certificati: dal Pilates al Body Pump, dal Group Cycling al Cross Training, fino ad attività come AFA Fit & Boxe. Anche il servizio H24 offerto da START è stato pensato in un’ottica di sicurezza e qualità. La possibilità di accedere alla palestra in qualsiasi momento rappresenta infatti un’opzione aggiuntiva, ma non sostituisce mai l’allenamento guidato. I percorsi restano sempre strutturati e supervisionati, per garantire efficacia e tutela della salute. “La salute non può essere trattata come un prodotto da scaffale”, sottolinea START, richiamando anche le osservazioni di Confartigianato Sport. Secondo l’associazione, infatti, la vera differenza nel mondo del fitness non si misura nel prezzo dell’abbonamento, ma nella qualità dell’assistenza e nella presenza di professionisti qualificati. In questo contesto, scegliere START significa investire in un percorso di allenamento sicuro, competente e costruito sulle esigenze della persona. Un approccio che punta a risultati concreti, evitando i rischi dell’improvvisazione che spesso caratterizza alcune strutture low cost.

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