Modica, pesanti insulti e minacce social al Sindaco: “Chiudi le scuole o ti bastono”

MODICA, 16 Marzo 2026 – Un nuovo, inquietante episodio di odio social colpisce le istituzioni modicane. Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, è finito nel mirino di gravissimi attacchi verbali e minacce dirette, affidate a messaggi che circolano in queste ore sulle piattaforme digitali.

I messaggi, scritti in un misto di dialetto e italiano, mostrano un livore inaudito. Nel primo screenshot, l’autore si scaglia contro il primo cittadino con epiteti volgari e offese personali pesantissime, arrivando a invocare malattie e insulti degradanti. Nel secondo messaggio, il tono passa dall’insulto alla minaccia fisica esplicita: il mittente intima al Sindaco di chiudere le scuole per evitare un’interrogazione, concludendo con un agghiacciante: “Sbrigati, altrimenti ti faccio diventare nera di bastonate”.

Non è la prima volta che gli amministratori locali diventano il bersaglio di studenti o cittadini che, nascondendosi dietro uno schermo, pensano di poter bypassare ogni regola di civile convivenza e rispetto della legge. In questo caso, la richiesta (probabilmente legata al maltempo o alla speranza di un’ordinanza di chiusura delle scuole) si è trasformata in un vero e proprio atto intimidatorio.

Solidarietà e indagini

L’episodio ha già sollevato un’ondata di indignazione in città. Molti cittadini e rappresentanti politici stanno esprimendo solidarietà al Sindaco, sottolineando come la critica politica o amministrativa non debba mai sfociare nella violenza verbale o nella minaccia fisica.

Le autorità competenti potrebbero presto avviare le procedure per identificare gli autori dei messaggi: la Polizia Postale ricorda spesso che il web non è una zona franca e che minacce di questo tipo, rivolte a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, costituiscono reati perseguibili penalmente.

Salva