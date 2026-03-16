Servizi comunali spostati tra settori: l’OIV richiama l’Amministrazione di Ispica dopo la segnalazione del consigliere Milana

Ispica, 16 marzo 2026 – Il consigliere comunale Salvatore Milana rende noto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Ispica ha risposto alla sua recente PEC con la quale chiedeva chiarimenti su due Ordini di Servizio di fine gennaio che di fatto riconducevano servizi di più settori su un unico Responsabile EQ, peraltro appena nominato.

Con tali provvedimenti erano stati disposti riallineamenti e assegnazioni temporanee di alcuni servizi tra il Settore IV e il Settore V, tra cui Contratti, Cimitero, Patrimonio, Autoparco e Imposta di soggiorno. Nella sua nota, il consigliere Milana aveva evidenziato come queste decisioni, pur non modificando formalmente l’organigramma, potessero incidere in modo significativo sull’assetto organizzativo del Comune.

Nel riscontro inviato, l’OIV ha richiamato l’importanza che l’organizzazione dell’Ente sia coerente, stabile e inserita nel quadro di programmazione del personale, evidenziando come spostamenti frequenti di servizi tra i settori possano creare difficoltà nella gestione e nella valutazione delle performance.

«Prendo atto con soddisfazione – dichiara il consigliere Salvatore Milana – che le criticità da me segnalate trovano riscontro nelle valutazioni tecniche dell’OIV. Il mio intervento nasce esclusivamente dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa nei confronti dell’utenza e, soprattutto, di tutelare al meglio la dignità dei dipendenti comunali coinvolti nelle recenti modifiche all’organigramma, compiute senza un necessario atto complessivo di riorganizzazione che andrebbe deliberato dalla Giunta comunale».

Alla luce di questo riscontro, infatti, Milana ritiene ora legittimo attendersi che la Giunta comunale trovi la quadra ed intervenga per affrontare e risolvere le criticità evidenziate, assicurando maggiore chiarezza e stabilità nell’organizzazione dei servizi comunali.

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