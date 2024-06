Modica. Ritorna la tradizione dei “Santoni”…di Domenico Pisana

In questi giorni è stato annunciato che è in atto a Modica il recupero di una antica tradizione della festa di San Pietro, quella dei “santoni”, una pratica che affonda le radici nella storia della città. A darne notizia sono stati il parroco della Chiesa di San Pietro Giuseppe Stella e l’associazione Kalicantun, rappresentata da Giuseppe Walter Buscema e da Pierpaolo Ruta. A spiegare le finalità dell’iniziativa è stata la Confcommercio:

“Fare in modo che la festa di San Pietro apostolo possa tornare centrale a Modica – affermano il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, con il presidente sezionale Confcommercio, Giorgio Moncada – per determinare un’azione di recupero dell’identità e della memoria che coinvolge tutti e che ci vedrà impegnati in prima linea. E’ anche un modo per far sì che i cittadini di questa grande realtà possano riacquistare la consapevolezza della propria identità. Insomma, si sta cercando di fare tutto per bene, per il verso giusto. E noi ci siamo”.

Si tratta di una iniziativa sicuramente lodevole dal punto di vista del turismo e della messa in circuito di processi di lavoro per le attività economiche e produttive, ma che questa tradizione dei santoni possa determinare, a livello religioso, un recupero dell’identità e della memoria dei modicani ho delle perplessità.

Ho 66 anni, e nella mia memoria identitaria, non essendo ancora nato, non trovo alcuna conoscenza diretta di queste figure di “santoni”; facendo ricerche e studi storici, si trovano, insieme a filmati. Ricordo solo che negli anni ‘70 il Comune di Modica per festeggiare il patrono della città organizzava il cosiddetto “giugno modicano”, molto sentito e partecipato, ma che poco aveva a che fare con la dimensione religiosa della festa, che veniva curata dalla comunità parrocchiale di San Pietro con in testa l’indimenticabile Mons. Matteo Gambuzza.

La mia impressione è che a Modica si stia determinando un policentrismo devozionale che non mi pare sia colto come l’occasione per un nuova evangelizzazione e una grande opportunità di testimonianza della chiesa locale; rischia, nel rispetto delle buone intenzioni degli organizzatori, di connotarsi come un recupero di tradizioni finalizzato al soddisfacimento di un bisogno religioso del popolo modicano. Si tratta di capire se questo recupero sarà in grado di trasmettere la verità profonda del Vangelo, o se resterà un surrogato che allontana le persone dal messaggio di Gesù Cristo(1).

Il lodevole sostegno economico della Confcomercio può far rivivere la tradizione dei santoni nel suo habitus folklorico – devozionale, ma è compito della Comunità parrocchiale discernere se tale tradizione costituisce una possibilità per i modicani di riscoprire la fede in Gesù , giunta a noi attraverso l’apostolo Pietro, in una circolarità ermeneutica di parola-sacramenti – vita di carità.

Su Facebook si è anche aperto un dibattito con posizioni diverse e contrapposte; mi ha colpito quella del Sig. Riccardo Terranova, che scrive: “Anziché occuparsi di alimentare la Fede dei cristiani con lo studio delle scritture, si preoccupano di riempire le chiese e le piazze per assistere ad un mix dal sapore che va dal carnevalesco al paganesimo. Riesumano pupi riducendo il cattolicesimo ad un mero ” teatro dei pupi” che distoglie l’attenzione dalla Verità”. Scrive invece Simona Pediglieri: “Sono felice che venga ripresa una tradizione di origine spagnola: los gigantes. Fa parte della nostra storia e bisogna ricordare”.

Vedrei importante, dal punto di vista della fede cristiana, riportare all’oggi, insieme alla tradizione dei santoni, tanti accadimenti che, se ripresi, potrebbero determinare un’azione di recupero dell’identità e della memoria nella direzione della vita cristiana dei modicani.

Una tradizione che si potrebbe recuperare, ma riguarderebbe la chiesa nella sua sostanza cittadina, sarebbe quella dell’oratorio salesiano ‘Don Bosco’ , sostenuto dai padri salesiani, che a Modica fu, negli anni ’70-80, un motore invidiabile per la formazione spirituale e culturale della gioventù. Ogni giorno, l’oratorio era frequentato da un centinaio di giovani, e nel giorno festivo il numero raddoppiava. Duole vedere che la struttura vive oggi un’altra storia.

Un’altra tradizione che si potrebbe recuperare è quella della Settimana Teologica che è stata, nella storia del secondo novecento della Parrocchia di San Pietro, un pilastro di formazione con la presenza di importanti teologi italiani.

Aiuterebbe alla memoria ricordare anche che “per iniziativa dell’arciprete mons. Matteo Gambuzza, nella parrocchia San Pietro fu realizzata la prima Casa del catechismo della diocesi Noto, che accoglieva 10 classi. La festa del catechismo era così tenuta in alta considerazione tanto che l’arciprete Gambuzza invitò personalità di rilievo: il Vescovo mons. Calabretta, l’on. E. Guerrieri deputato al Parlamento, il Sindaco, dott. Terranova, il Vicario Foraneo, il presidente della Giunta Parrocchiale e di quella diocesana degli Uomini cattolici”.(2)

Aiuterebbe ancora a rinfrescare la memoria dei modicani pure una delle figure del laicato cattolico femminile che si distinse nella prima metà del Novecento, la giovane professoressa Lina Frasca che si spense all’età di 35 anni nella nostra città, nel 1939:

“La finezza e l’altezza della spiritualità di Lei risultavano limpidissimamente a quanti la conobbero nel suo tratto abituale, sia come Dirigente, nella sua parrocchia di Modica e poi in Diocesi, nella Gioventù Femminile, come insegnante di Filosofia e di Lettere nell’Istituto Magistrale di Modica e poi nel liceo di Roma, sia come Dirigente nella stessa Roma, al Centro Nazionale delle Donne di A.C. Ma quando nel primo decennio della sua morte si poté pubblicare il suo ‘Diario Spirituale’, la figura di lei apparve a tutti in una altezza che, a causa della umiltà di Lei, nessuno aveva immaginato tale.

La città di Modica, veramente orgogliosa di tanto luminosa sua figlia, vide presenti alla sua commemorazione numerosi giovani studenti universitari della FUCI maschile e femminile, ma nelle sue Ill.me Autorità Civili e nel suo largo circolo Laureati di A.C.”(3).

Aiuterebbe i modicani a rafforzare la consapevolezza della propria identità, ricordare che “agli inizi degli anni Sessanta, nella parrocchia San Pietro, il Vescovo mons. Calabretta benedisse il nuovo stendardo del Centro Parrocchiale dell’Apostolato della Preghiera. Pur nella forma interrogativa, si riconosceva che la fioritura di opere nella parrocchia di san Pietro era da ricondurre a questo prezioso lavoro spirituale che l’Apostolato della preghiera svolgeva nella medesima parrocchia”. (4)

La consapevolezza dell’identità troverebbe ancora un segno nel 1966, ricordando che “in occasione del festeggiamento del trentesimo anno del Piccolo Seminario di Modica nel nobiliare palazzo che era stato della Nobil Donna signorina Concettina Papa Polara, fu l’arciprete di san Pietro di Modica, mons. M. Gambuzza, a tratteggiare l’apostolato della signorina Concettina Papa Polara a favore delle missioni, dell’Azione Cattolica, dei ritiri spirituali condotti dai padri Gesuiti per la erezione di due chiese parrocchiali: Sacra Famiglia nella zona rurale e Sant’Elena nella omonima contrada” (5).

E come non riportare all’identità della memoria la conferenza tenuta a Modica dal noto teologo moralista P. Bernhard Haring; “ci fu una partecipazione così numerosa che il salone della chiesa Madre di San Pietro, risultando insufficiente, dovette essere sostituito, e la conferenza si dovette tenere in chiesa, con un dibattito così ampio ed interessante che l’incontro terminò per l’avanzare della notte, probabilmente perché non mancarono osservazioni sulla enciclica di Paolo VI Humanae vitae”. (6)

Con tutto il rispetto per il recupero dei “Santoni”, che se ben orientato può costituire uno strumento di risveglio religioso atteso che nessuno può farsi giudice della fede delle persone, ritengo che possa rafforzare la memoria ricordare che la Parrocchia di San Pietro è stato il centro propulsore di Modica proiettato in un impegno finalizzato all’evangelizzazione del popolo modicano. Ecco alcuni eventi:

– una conferenza del 1966 sul Santo nel salone della chiesa Madre di san Pietro con una presenza qualificata di ex allievi salesiani e dell’on. dott. Magrì (7);

– l’VIII Settimana Teologica di Modica nel 1972 nella Chiesa di San Pietro, alla presenza di trecento persone, tra sacerdoti e laici, con relatore il noto teologo moralista don Enrico Chiavacci che trattò il tema L’impegno morale del cristiano oggi; temi morali molto delicati: etica sessuale ed etica familiare, furono presentati in chiave biblica e personalistica-comunitaria(8);

– la IX Settimana Teologica di Modica del 1975 nella Chiesa di San Pietro, che ebbe come tema L’uomo questo mistero, trattato dal prof. Pietro Aliquò dell’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, docente di dommatica. La scelta dell’argomento per la Settimana si mosse su quelle correnti di pensiero che, negando l’antropologia integrale, consideravano l’uomo nella sua espressione fenomenica o nella dimensione prettamente orizzontalistica e materialistica, marxismo compreso (9).

-la XV edizione della Settimana Teologica a Modica dal 17 al 22 Novembre, che ebbe come relatore il noto teologo e biblista don Luciano Pacomio, che trattò il tema: un impegno di vita lieto e crocifisso, alla presenza di ben 600 partecipanti presso la Domus S. Petri(10).

Queste testimonianze delle Settimane teologiche di Modica avevano il loro centro propulsore nella Parrocchia di San Pietro e risentivano del dibattito ecclesiale, culturale e sociale del momento storico. Si trattavano temi che cercavano di proporre un modello di apostolato che coniugasse catechesi, liturgia e promozione umana: la verità accolta, doveva essere celebrata nella liturgia e vissuta a servizio dell’uomo, che era un altro tema della Chiesa italiana. Le edizioni delle Settimane teologiche di Modica diedero, insomma, un qualificato contributo per la crescita culturale e spirituale della Chiesa di Noto. Ricordarle in prossimità delle iniziative per la festa di San Pietro, mi pare necessario, oltre “ai Santoni”, per riacquistare una consapevolezza complessiva d’identità.

Oggi non si può negare che la religiosità popolare, non solo a Modica ma in Italia, muove folle, e rappresenta uno dei più forti “megafoni” su cui essa può contare in questo momento. Il problema è quello di non far diventare queste tradizioni un “luogo folclorico” ma di farle percepire come “spazio teologico” da cui affrontare la nuova evangelizzazione e far nascere comunità in grado di vivere e diffondere la fede. Da sempre la religiosità popolare con tutte le sue tradizioni e gli appesantimenti folklorici pone molti interrogativi alla Chiesa e alla società, come quelli espressi dal card. Carlos Amigo Vallejo:

“La dimensione religiosa viene cercata per motivi di fede, o è un sostituto di una credenza che è scomparsa? È un rifugio e un estremo appiglio contro quello che si crede sia il crollo della pratica religiosa? Può essere una velata critica al modo di agire della Chiesa? Si può sospettare che sia un’evasione nei confronti di quell’impegno sociale che la Chiesa stessa sostiene? In che consiste la religiosità popolare? Che cos’è che deve rimanere, e che cosa va rinnovato? La religiosità popolare è un aiuto, o un’evasione dal vero impegno cristiano?”(11).

Sono domande che ritornano ciclicamente e che rimangono spesso senza risposte nella chiesa, nonostante sinodi e riflessioni, per la complessità del fenomeno. Certo è che se i cristiani vivono la devozione e la religiosità popolare nella autentica prospettiva indicata dal Concilio Vaticano II, tutto ciò è un bene perché aiuta a far crescere la fede e a convertirsi al vangelo al fine di essere cristiani che non solo pregano e curano la spiritualità, ma che operano nella società, nell’accoglienza dei poveri, degli emarginati e per la realizzazione del bene comune; in caso contrario tradizioni, pellegrinaggi e processioni, ceri votivi e devozioni rischieranno di apparire, sic et simpliciter, solo eventi folkloristici, espressione di fanatismo ove addirittura si infiltra il male e la criminalità.

In questa seconda direzione le critiche hanno sicuramente elementi di verità, ecco perché i pastori della Chiesa, con la collaborazione del laicato, dovrebbero vigilare e fare discernimento; è urgente una riflessione generale sulla religiosità popolare, che non è da eliminare ma da evangelizzare, perché è attraverso questa cultura socio – religiosa, tanto fragile , ma pure tanto ricca di valori e sempre aperta al trascendente, che l’annuncio esigente e radicale del vangelo può giungere con maggiore facilità al cuore del popolo.

Le mie osservazioni non intendono snobbare assolutamente la ripresa della tradizione dei Santoni né considerarle prive di senso, ma dare la prospettiva di una religiosità popolare che sappia armonizzare con prudenza, sapienza e intelligenza, i riti e le manifestazioni di questa cultura socio-religiosa con le esigenza di testimonianza del vangelo nella società, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nella vita sociale, culturale, nelle forme del volontariato verso gli ultimi e i poveri; che sappia altresì porre in essere un rinnovamento pastorale di tutto ciò che ruota attorno a feste religiose, processioni, pellegrinaggi, devozioni, venerazioni di reliquie dando senso etico, spirituale e valoriale a ciò che nella storia della fede ci è stato consegnato.

E’ difficile, ma bisogna sempre provarci! Non è certamente con il recupero di una tradizione che ci si salva e si cambia la società, ma con la consapevolezza che occorre dare alla religiosità, alle devozioni e alle processioni una funzione “segnica” finalizzata a ricordarci il nostro essere di passaggio in questo mondo e il bisogno di conversione quotidiana poggiata sull’imitazione di Cristo o del Santo portato in processione, il quale, sull’esempio di Gesù, ha dato la vita per gli altri. In questo caso siamo ad un livello più alto, dove ciò che più conta e vale non è la devozione ma la conversione.

Ciò che dovrebbe prevalere con il ritorno alla tradizione dei “Santoni” che riproducono i dodici apostoli che vanno in mezzo al popolo, è la consapevolezza che ogni cristiano diventa cosciente del fatto che egli rappresenta un apostolo della “Chiesa in uscita” di cui parla Papa Francesco e Mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, in un suo libro; insomma quell’apostolo che va, come i Santoni, in mezzo in mezzo alle persone della società contemporanea portando i valori del vangelo, dell’amore, della misericordia e della giustizia e testimoniando che in Cristo, il Risorto, la vita acquista il vero senso e la bellezza dell’esistenza.

___________________________

(1)La fede del popolo, in https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-fede-del-popolo/

(2) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXV, n. 6, Giugno 1961, pag. 129

(3) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXVIII, n. 12, Dicembre 1964, pag. 262.

(4) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXV, n. 6, Giugno 1961, pag. 129

(5) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXX, n. 5, Maggio 1966, pag. 102

(6) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXXII, n. 10, Ottobre 1968, pag. 258

(7) Cronaca diocesana, in Bollettino Ecclesiastico della diocesi di Noto, Anno XXX, n. 1, Gennaio 1966, pag. 14

(8) VIII Settimana Teologica a Modica, in Rivista della Diocesi di Noto, Anno II, n. 1, Gennaio – Febbraio 1972, pag. 124.

(9) Cronaca diocesana, in Rivista della Diocesi di Noto, Anno V, n.1, Gennaio – Giugno 1975, pag. 162.

(10) Settimana Teologica a Modica, in Rivista della Diocesi di Noto, Anno X, n. 2, Luglio – Dicembre 1980, pag. 130.

(11) La fede del popolo, in https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-fede-del-popolo/

