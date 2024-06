Modica. Presentato il Festival “Scenari” 24 Giugno – 28 Luglio

La ‘Nave’ straordinariamente narrata dall’immagine di Giovanni Robustelli che accompagna l’edizione di quest’anno, è salpata. E porto più bello, affascinante, delizioso e suggestivo di Casa Mutika per cominciare il viaggio nel mare della cultura e del sapere, della narrazione e del racconto, non poteva esserci. Ieri il varo di Scenari 2024, terza edizione della rassegna firmata Mondadori Bookstore Modica -con la direzione artistica della sua mentore Piera Ficili- e da Fondazione Teatro Garibaldi. A fare gli onori di casa, la classe e l’eleganza di Stefano Giaquinta, CEO di Mutika EMC presenting sponsor dell’evento che racconterà negli ‘scenari’ più belli di Modica, 19 scrittori in 16 serate. Stefano Giaquinta ha aperto la conferenza stampa, spiegando perché la sua organizzazione ha scelto di sostenere un progetto tutto modicano, ribadendo il forte e costante impegno di Mutika per la Città e le straordinarie potenzialità che Modica mostra e che Mutika sostiene e spinge, valorizzandone le peculiarità. Parole che fanno breccia e che sono letteralmente risuonate mentre il tramonto alle spalle degli interventi, regalava un’immagine di Modica e del suo simbolo San Giorgio, dal fascino impossibile da descrivere. Luogo che accoglierà e ospiterà tutti i protagonisti dell’edizione 2024 di Scenari. E’ stata Piera Ficili, ideatrice, direttore artistico, proprietaria di Mondadori Bookstore e vera ed unica anima di Scenari, a chiudere gli interventi dopo il saluto del direttore di Coop Sicilia, Spadaro, e di Giovanni Robustelli che ha spiegato il significato di quella ‘nave’ che è il manifesto di Scenari 2024 e che viaggia con il vento in poppa della cultura a spingerne le vele. E adesso si comincia con un’apertura straordinaria: lunedì 24 giugno alle ore 19:30 Alessandro Baricco sarà in dialogo sul suo ultimo romanzo Abel (Feltrinelli) con Mattia Insolia sulla splendida scalinata di San Giorgio. Seguirà poi un weekend targato Rizzoli: venerdì 28 giugno alle 21:00 Paolo Mieli analizzerà Il secolo autoritario sulla scalinata di San Pietro insieme al giornalista Enzo Scarso, sabato 29 giugno sarà Valentina Romani col suo libro d’esordio Guarda che è vero alle 19:00 nell’atrio comunale nell’incontro moderato dalla giornalista Chiara Scucces e domenica 30 giugno di nuovo alle 21:00 con Giovanni Grasso nel cortile dell’ex convento del Carmine a raccontare un rapporto impossibile col romanzo L’amore non lo vede nessuno, incontro moderato dal giornalista Saro Distefano. La III edizione del Festival Scenari, Lo sguardo e il racconto -incontri con ingresso libero fino a esaurimento posti- è già iniziata…

