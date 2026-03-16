Rinnovo ai vertici della Federazione Guide Sicilia: Giusy Belfiore eletta Presidente

Ragusa, 16 Marzo 2026 – Si è conclusa con successo l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione Guide Sicilia (FGS), un appuntamento cruciale per il futuro della categoria nell’Isola. Al termine delle votazioni, la guida di AGT Catania, Giusy Belfiore, è stata scelta per ricoprire la carica di Presidente. Ad affiancarla in questo nuovo corso saranno i Vice Presidenti Pietro Di Rosa, espressione di AGT Ragusa, e Sabrina Murgano per AGT Enna. Completano la squadra di comando, in qualità di consiglieri, Cristina Scimonello di AGT Siracusa e Gianluca Giangrasso di AGT Trapani.

Il nuovo Direttivo si insedia nel segno della continuità e del rafforzamento dell’operato avviato dalla Federazione nel 2020. L’obiettivo primario resta la tutela sindacale e la valorizzazione professionale delle guide turistiche siciliane, figure centrali per l’economia e l’immagine del territorio. In questo momento di passaggio, la Federazione ha voluto rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a tutti i colleghi e, in particolare, al past president Giovanni Masaniello per l’instancabile impegno profuso fino ad oggi in favore dei soci e della crescita della struttura federale.

La nuova presidenza e il suo staff partono con la consapevolezza che i traguardi più ambiziosi per la categoria si ottengono esclusivamente attraverso un intenso e costante lavoro di squadra. Con una rappresentanza che abbraccia diverse province dell’Isola, la FGS si conferma un interlocutore solido per le istituzioni e un punto di riferimento per i professionisti del turismo. Al nuovo Consiglio Direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro per le sfide che attendono la professione nei prossimi anni.

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