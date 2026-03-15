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Modica

Modica si stringe nel dolore: lunedì i funerali di Marta Pediglieri

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Modica, 15 marzo 2026  – Un velo di profonda tristezza avvolge la città di Modica, che si prepara a dare l’ultimo saluto a Marta Pediglieri, la giovane madre di 41 anni scomparsa prematuramente. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di commozione che ha coinvolto l’intera comunità, oggi unita nel dolore attorno al marito e alle tre figlie. In queste ore, tanti cittadini stanno rendendo omaggio alla donna nella camera ardente allestita nel salone “Padre Rizza”, accanto alla parrocchia del Sacro Cuore. Un viavai silenzioso e composto di amici, parenti e conoscenti testimonia l’affetto e la stima che circondavano Marta, ricordata da molti come una donna solare, una madre premurosa e una presenza discreta ma preziosa nella vita di chi l’ha conosciuta. L’ultimo saluto sarà celebrato domani, lunedì 16 marzo, alle ore 15:00, nella chiesa del Sacro Cuore. La scelta dell’orario pomeridiano non è casuale: è stata infatti pensata per permettere anche ai compagni di scuola di una delle figlie di partecipare alla cerimonia funebre. Un gesto di grande sensibilità condiviso dal dirigente scolastico e dal personale dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, che hanno voluto offrire ai ragazzi la possibilità di essere vicini alla loro compagna in un momento tanto difficile. La comunità scolastica, profondamente colpita dalla tragedia, si sta preparando a partecipare con rispetto e affetto, dimostrando ancora una volta quanto la scuola rappresenti non solo un luogo di formazione, ma anche una vera famiglia capace di sostenersi nei momenti più dolorosi. In città il clima è quello dei giorni più tristi. In tanti, attraverso messaggi e parole di conforto, stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia Pediglieri, condividendo ricordi e pensieri dedicati a Marta. Domani pomeriggio, nella chiesa del Sacro Cuore, Modica si fermerà per accompagnare Marta nel suo ultimo viaggio, stringendosi in un abbraccio collettivo attorno a chi resta e dovrà trovare la forza di andare avanti. Una comunità intera, con il cuore colmo di dolore, ma anche di affetto, dirà addio a una donna la cui memoria resterà viva nei ricordi di quanti l’hanno conosciuta e amata.  La redazione di RTM, porge le sentite condoglianze.

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