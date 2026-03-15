Il Cioccolato di Modica IGP a bordo dei voli Ita Airways

Modica, 15 marzo 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ancora protagonista dell’iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”, promossa dalla compagnia aerea nazionale di riferimento ITA Airways, in collaborazione con ORIGIN ITALIA, Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste .

Il Cioccolato di Modica IGP, in versione Mini Modica, dal 16 al 25 marzo nel rispetto delle frequenze settimanali sarà offerto in degustazione ai viaggiatori di ben 64 voli internazionali in partenza da Roma Fiumicino, classe Business Lungo Raggio.

“E’ proprio il caso di dire che il cioccolato di Modica… ha ripreso il volo! E solcherà i cieli di tutto il mondo, lasciando ovunque il suo buon sapore. E la sua unicità. Ancora una volta, – ha dichiarato Maria Monisteri Sindaco di Modica- il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha centrato l’obiettivo di far decollare il brand della nostra città. Il cioccolato di Modica IGP è un segno distintivo del nostro territorio ed uno straordinario mezzo per promuoverlo ed essere ancora una volta protagonista di ‘Viaggi nelle eccellenze’ , a fianco della nostra compagnia aerea nazionale di riferimento , certifica ancora di più il suo valore e il suo essere cartolina di Modica nel Mondo”.

Il Cioccolato di Modica – ha dichiarato Salvo Peluso Presidente del Consorzio – unico in Europa a godere dell’Indicazione Geografica Protetta-IGP costituisce infatti un bene identitario che affonda le proprie radici in una tradizione secolare, nelle pratiche artigianali delle botteghe modicane e in una tecnica di lavorazione a bassa temperatura che ha resistito al tempo, alle mode e all’industrializzazione.

L’incarto dedicato delle barrette offerte in degustazione è corredato da un QRcode che rimanda alla banca dati di Qualigeo , versione in lingua inglese, consentendo di acquisire notizie su : storia, caratteristiche, zona e metodo di produzione, aspetto e sapore, impiego in gastronomia.

Le barrette di cioccolato di Modica Igp saranno inoltre accompagnate da una cartolina celebrativa della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Il Consorzio ringrazia in particolare il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida , il Presidente di Origin Cesare Baldrighi, il Direttore Generale della Fondazione Qualivita Mauro Rosati e il Presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo per avere coinvolto il Cioccolato di Modica Igp nella iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”.

Grati al Comune di Modica e alla Regione Siciliana per avere patrocinato l’iniziativa.

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