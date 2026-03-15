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Cultura | Pozzallo

Pozzallo. “Raccolta di versi sparsi” racconta la vita di Grazia Dormiente

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Pozzallo, 15 Marzo 2026 – Successo di critica e di pubblico per il nuovo libro della professoressa Grazia Dormiente, voce storica della cultura pozzallese, fine interprete, poetessa dai pensieri illuminati. Nel corso dell’incontro che si svolto presso la Società Operaia, è stato presentato “Raccolta di versi sparsi”, una miscellanea di opere che l’autrice ha raccolto nel corso della sua esistenza e che ha voluto chiudere all’interno di un volume ricco di spunti culturali, nel ricordo di quelle che sono state le stelle polari che la stessa Dormiente ha inseguito per tutta la sua vita: Pozzallo, il mare, la realtà, il paesaggio, l’amicizia, l’amore per la vita. “Dovevo mettere in ordine i miei libri – dice la Dormiente – e, ogni tanto, trovavo fogli con poesie scritte negli anni passati e mi chiedevo se, un giorno, queste poesie potevano essere rinchiuse all’interno di un libro. Dal dire sono passata al fare, ed è venuto alla luce “Raccolta di versi sparsi”.
Novità del libro è la traduzione in lingua francese e inglese delle poesie della Dormiente, redatte dalla docente universitaria, Rose Adagio, dell’Università di Catania. Prezioso e ricco di spunti l’intervento iniziale del professore Domenico Pisana, il quale ha proposto una riflessione poetica costruita attorno ai piccoli gesti e all’amore per la poesia, elementi che diventano strumenti per indagare stati d’animo e relazioni umane. Un ruolo significativo, di rilievo, è attribuito anche al mare, descritto come uno spazio necessario per percepire legami e significati che spesso sfuggono alla velocità della vita contemporanea. In questa prospettiva, la poesia si propone come un invito a rallentare e ad osservare con maggiore attenzione ciò che accade nell’ordinario.
Il libro, edito da Martorina Edizioni di Ispica, 80 pagine, si fregia anche dell’apporto grafico di Piero Roccasalvo, che ha anche letto alcune poesie nel corso del pomeriggio culturale.
“Siamo contenti ed orgogliosi – ha commentato Elia Amore, presidente della Società Operaia – di ospitare la professoressa Grazia Dormiente per l’uscita di questa nuova fatica letteraria. Come sempre, attraverso incontri, letture e dibattiti, la Società Operaia vuole offrire strumenti di conoscenza e confronto, esplorando ogni angolo della cultura, la stessa che è capace di unire persone, idee e generazioni”.

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