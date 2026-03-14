Neofemminismo ideologico jihadista…l’opinione di Rita Faletti

L’esilio dorato di Khomeini in Francia, coccolato e vezzeggiato da intellettuali scrittori e accademici, si concluse con il volo di ritorno in Iran su un jet di lusso. Improbabile servizio per un esiliato. La Francia non si è mai smentita: il profumo di rivoluzione eccita da sempre le sue narici sensibili. Mentre il jet decollava dalla capitale francese, lo Scià lasciava l’Iran su un volo di linea. Ogni totalitarismo inizia allo stesso modo, con promesse mai mantenute. La futura Guida suprema della Repubblica islamica scelse i poveri e le minoranze religiose facendo loro credere che sotto il suo governo sarebbero stati molto meglio. Non dimenticò le donne, arrivando a dire che avrebbero avuto più diritti degli uomini. In realtà, il processo di emancipazione femminile promosso sotto lo Scià, con il diritto di voto, la partecipazione alla vita pubblica e l’accesso all’istruzione, subì una immediata battuta d’arresto prima che la legge islamica cancellasse ogni conquista e relegasse la donna al ruolo domestico. Gli credettero e lo accolsero con entusiasmo, rinunciando subito ai capelli al vento. Furono tradite. È caratteristica femminile universale fidarsi delle belle parole e delle promesse. Per ingenuità? Forse. Ma nessun pasto è gratis. Dalle suffragette britanniche dell’Ottocento che chiedevano parità di diritti, ai movimenti femministi degli anni Sessanta e Settanta, le donne hanno lottato contro la discriminazione di genere e la sottomissione a regole imposte da una società maschilista, in nome dell’affermazione di un’identità propria, distinta da quella maschile. Eppure, sono proprio le democrazie liberali, con la libertà di espressione, la tolleranza religiosa, la laicità dello stato, il rispetto dei diritti, ad essere descritte come il male sistemico da abbattere dalle neofemministe del XXI secolo. Un movimento mostruoso che dopo aver trasformato il femminismo delle nonne e delle bisnonne in un guscio vuoto, e rinnegato le conquiste ottenute, tace sulla violazione dei diritti delle donne nelle dittature, si volta dall’altra parte quando in Nigeria, in Afghanistan, in Iran, in Sudan, le donne vengono picchiate, stuprate e massacrate, crimini che addirittura giustifica in nome delle diversità culturali solo perché responsabile non è l’Occidente satanico e corrotto. Questa nuova generazione di femministe mostra indulgenza se non simpatia per i regimi dispotici e trepida per il destino dei dittatori. Addestrate a ignorare la realtà o a minimizzarla, reagiscono con indifferenza o freddo cinismo alle proteste contro gli assassini di un regime feroce e con spudoratezza vomitevole osano chiedere: “Dateci le prove”. Come automi telecomandati, programmate per parlare e agire sempre negli stessi modi, scontati e prevedibili, queste donne sono il riflesso dell’odio antioccidentale. Rappresentazioni di una sconfitta, di un tragico percorso a ritroso, asservite a un’ideologia tossica di impronta jihadista, figurine senza anima che marciano gioiosamente verso una nuova e mai sperimentata forma di repressione.

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