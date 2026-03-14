Fascia costiera e Sp 67. Ispica, dal Consiglio comunale attenzione alta su risorse e tempi di ripascimento

Ispica, 14 marzo 2026 – Riflettori accesi sul futuro della fascia costiera e sulla messa in sicurezza della viabilità nel litorale di Santa Maria del Focallo. Su iniziativa del consigliere comunale Salvatore Milana, si è svolta ieri una seduta di Consiglio comunale interamente dedicata al contrasto dell’erosione costiera e al ripristino delle infrastrutture danneggiate dai recenti eventi atmosferici.

Il dibattito, che ha visto la partecipazione della presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e dell’ingegnere Carlo Sinatra, ha permesso di tracciare un cronoprogramma per la riapertura della SP 67. Secondo quanto emerso dagli aggiornamenti tecnici, i primi tratti della strada provinciale attualmente interessati dai lavori di messa in sicurezza potranno tornare fruibili entro circa due mesi, restituendo un collegamento vitale a residenti e operatori della zona.

Tuttavia, il confronto si è acceso sulla gestione delle risorse finanziarie. Al centro della discussione è finita la decisione della Giunta comunale di destinare una quota dei fondi SIRU Val di Noto – inizialmente pari a 700.000 euro e oggi rideterminati in 640.000 euro – proprio al prolungamento degli interventi sulla SP 67, in collaborazione con il Libero Consorzio. Il consigliere Milana ha sollevato dubbi su questa scelta, chiedendo chiarimenti sul motivo per cui fondi destinati al Comune siano stati dirottati su un’infrastruttura di proprietà provinciale, sottraendo potenzialmente forza economica al progetto complessivo di ripascimento della costa.

In risposta alle perplessità sollevate dall’opposizione, il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore alla Protezione Civile Massimo Di Benedetto hanno riportato le rassicurazioni fornite dall’ingegnere Sergio Tumminello, Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Nonostante l’incertezza sulle cifre circolate nell’ultimo mese – che hanno visto un ridimensionamento delle stime dai 12 milioni iniziali ai 7 o 8 milioni indicati dallo stesso Commissario – l’amministrazione ha ribadito che la dotazione finanziaria attuale rimane ampiamente sufficiente per coprire le necessità del progetto di ripascimento.

A margine della seduta, il consigliere Milana, sostenuto dai colleghi Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano, ha ribadito l’importanza della trasparenza verso la cittadinanza. Pur prendendo atto delle rassicurazioni ricevute, il gruppo consiliare ha confermato l’intenzione di mantenere alta l’attenzione affinché l’iter proceda senza ulteriori ritardi e le risorse vengano impiegate nel pieno rispetto delle finalità originarie, ovvero la tutela ambientale e la sicurezza definitiva del territorio ispicese.

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