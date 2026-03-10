  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Politica | Pozzallo

Scontro totale a Pozzallo: l’Amministrazione blinda i lavori a Raganzino e attacca FdI

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 10 Marzo 2026 – Non si placa la polemica politica a Pozzallo, dove il tema della difesa del territorio diventa terreno di scontro frontale tra la giunta comunale e il circolo locale di Fratelli d’Italia. Al centro del dibattito, il completamento delle opere nella vasca di Raganzino e la visione strategica per il futuro della città.

L’Amministrazione ha annunciato che i lavori nella vasca di Raganzino riprenderanno a breve. Le interlocuzioni con l’impresa affidataria dell’appalto sono infatti giunte alle battute finali, segnando lo sblocco di un intervento considerato cruciale per la sicurezza idrogeologica e la protezione della costa.

Dalla maggioranza parte una sfida diretta agli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni. Il consigliere comunale Enzo Giannone, in particolare, attacca duramente la capacità amministrativa della destra pozzallese, definendo le loro critiche come pura “demagogia”.

“Aspettiamo ancora che i Fratelli d’Italia di Pozzallo ci indichino quali sindaci del loro partito stiano realizzando opere a difesa del territorio paragonabili a quelle in corso qui – incalza Giannone – . Pochi comuni in Italia stanno mettendo in sicurezza le proprie città con questa lungimiranza.”

L’accusa è chiara: mentre l’opposizione penserebbe solo al consenso immediato, l’attuale governo cittadino rivendica il dovere di pensare al futuro, con investimenti che supererebbero di gran lunga le capacità di eventuali amministrazioni alternative. “Difficilmente riuscirebbero a realizzare un ventesimo di quanto si sta facendo oggi”.

Il clima elettorale, seppur lontano cronologicamente, sembra ancora influenzare il dibattito. L’Amministrazione lancia un monito a FdI, accusandoli di sottovalutare l’intelligenza dei pozzallesi e di non aver compreso le lezioni dell’ultima competizione elettorale.

“Chi lavora viene premiato, chi critica viene punito.  I cittadini hanno occhi per guardare; le opere realizzate non possono essere nascoste”.

La sensazione, negli ambienti vicini alla giunta, è che il dialogo tecnico con le imprese e i risultati tangibili sul territorio siano la migliore risposta a quella che definiscono una “critica sterile”. La ripresa dei lavori a Raganzino, dunque, non è solo un fatto tecnico, ma un vero e proprio manifesto politico di una Pozzallo che guarda ai prossimi decenni.

© Riproduzione riservata
593806

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube