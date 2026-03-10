Onorificenza a Domenico Pisana dall’International Academy of Rome

Roma, 10 marzo 2026 – L’International Academy of Rome, presieduta dal prof. Mauro Montacchiesi, poeta, scrittore, saggista e critico letterario, ha conferito al modicano prof. Domenico Pisana, poeta, scrittore e teologo, il titolo di Dottore Accademico ad Honorem con la seguente motivazione: per i suoi straordinari meriti professionali, culturali, artistici e civici e per il suo contributo alla diffusione dei valori umanistici e al dialogo internazionale.

“Lieto della comunicazione, afferma Domenico Pisana, sono molto onorato di collaborare con un Accademia Internazionale che si pone come obiettivo la diffusione delle Lettere, delle Arti e delle Scienze, con una forte impronta umanistica e convinta che la cultura sia il principale strumento di elevazione sociale e civile, e distinguendosi per eventi che mettono in contatto intellettuali, poeti e artisti italiani per una cultura che ambisce a un respiro europeo e globale”.

