  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Politica | Vittoria

Screening gratuiti dell’ASP di Ragusa: giornata di informazione rivolta ai dipendenti comunali di Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 10 marzo 2026 – Una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute si è svolta oggi al Comune di Vittoria, dove l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha organizzato un incontro informativo sugli screening oncologici gratuiti, rivolto a tutti i dipendenti comunali.
L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare il personale sull’importanza della diagnosi precoce e sull’adesione ai programmi di prevenzione messi a disposizione gratuitamente dal Servizio Sanitario.
Nel corso della giornata sono stati illustrati tre importanti screening: la mammografia, il test ginecologico con Pap test e HPV test e lo screening del colon retto. Quest’ultimo è rivolto anche agli uomini nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni e prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci, fondamentale per l’individuazione precoce di eventuali patologie.
All’incontro erano presenti il capo dipartimento dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Smecca, il direttore sanitario, Sara Lanza, e il medico responsabile degli screening, Iole Trabia, che hanno illustrato ai partecipanti finalità, modalità di accesso e benefici dei programmi di prevenzione.
L’iniziativa è stata rivolta a tutti i dipendenti comunali, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e incentivare l’accesso ai controlli periodici.
A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’assessore con delega alle politiche Sanitarie, Francesca Corbino, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e sistema sanitario per promuovere stili di vita sani e favorire la partecipazione attiva ai programmi di screening.
“L’incontro – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello- rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione, strumento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini”.

© Riproduzione riservata
593807

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube