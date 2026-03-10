Lavori sui viadotti tra Modica e Ragusa: scattano i cantieri sul “Costanzo” e sul “Guerrieri”

Modica, 10 Marzo 2026 – Si prospettano giornate intense per la viabilità tra Modica e Ragusa. Per la prossima settimana sono stati programmati importanti interventi di manutenzione che interesseranno i due principali viadotti del territorio, con operazioni di scarificazione e rifacimento del manto stradale.

Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo sarà interessato il Viadotto sull’Irminio (Ponte Costanzo): i lavori inizieranno giovedì mattina sulla principale arteria di collegamento tra i due capoluoghi (dalle 7 alle 18). Sarà istituito il senso unico alternato. Il transito sarà regolamentato dai “movieri”, figure incaricate di coordinare i flussi veicolari per ridurre al minimo la formazione di code sul viadotto.

Lunedì 16 Marzo il cantiere si sposterà sul Viadotto Guerrieri, punto nevralgico della città di Modica, dalle 7 alle 18. Anche in questo caso è previsto il senso unico alternato tramite movieri.

Per quanto riguarda l’intervento sul Ponte Guerrieri, l’amministrazione ha deciso di potenziare il presidio di sicurezza. E’ stato stabilito che gli agenti del Comando modicano garantiranno un supporto costante alle squadre in loco. L’obiettivo è prevenire ingorghi all’interno del perimetro urbano e assicurare la massima fluidità possibile in una giornata, quella del lunedì, solitamente caratterizzata da volumi di traffico elevati.

Consiglio per gli automobilisti: si raccomanda la massima prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi nelle ore di punta per evitare rallentamenti.

