Modica | Teatro

Modica celebra Lucio Dalla: al Teatro Garibaldi il suggestivo omaggio “Dalla parte di Lucio”

Modica, 10 Marzo 2026 – Il genio, la poesia e l’ironia di Lucio Dalla tornano a vivere sul palco del Teatro Garibaldi di Modica. Il prossimo 28 marzo, alle 20.30, la città  ospiterà “Dalla parte di Lucio”, un progetto artistico di alta caratura nato per celebrare l’eredità culturale di uno dei più grandi cantautori della storia italiana.

Lo spettacolo, ideato e interpretato dal Maestro Paolo Li Rosi, non è una semplice rassegna di canzoni, ma un vero e proprio viaggio emotivo. Il repertorio dell’autore bolognese viene reinterpretato attraverso una chiave raffinata: l’energia delle melodie di Dalla si fonde con l’eleganza di un quintetto d’archi e pianoforte, creando un ponte tra la musica leggera e la suggestione orchestrale.

La direzione musicale è affidata a Denis Marino, che ha curato arrangiamenti capaci di rispettare la sacralità delle composizioni originali, pur donando loro una veste sonora ricercata e avvolgente.

“Dalla parte di Lucio” si propone come un racconto collettivo. Sul palco, la voce di Paolo Li Rosi guida lo spettatore tra i vicoli di Bologna, il mare di Sorrento e le storie di quegli “ultimi” che Dalla sapeva raccontare con una sensibilità unica. È un dialogo tra la memoria di chi ha amato Lucio e le nuove generazioni, unite dalla forza intramontabile di canzoni che sono diventate patrimonio di tutti.

“Non è solo esecuzione musicale, ma un viaggio narrativo: un connubio tra arrangiamenti originali e fedeltà assoluta alla poesia di Lucio Dalla.”

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 20.30 nella splendida cornice del Teatro Garibaldi di Modica.

Prevendita online: I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets cercando l’evento “Dalla parte di Lucio”.

Botteghino: È possibile acquistare i tagliandi direttamente presso il botteghino del Teatro Garibaldi.

Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni legate a brani immortali, in un contesto artistico di altissimo livello che promette di incantare il pubblico.

