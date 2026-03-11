Europa perde il confronto con la Cina: ecco perché le auto cinesi costano meno…di Giannino Ruzza

Negli ultimi anni le automobili cinesi stanno conquistando quote sempre più ampie del mercato internazionale grazie a prezzi sensibilmente più bassi rispetto ai modelli prodotti in Europa e negli Stati Uniti. Alla base di questa differenza non c’è solo il costo del lavoro, come spesso si pensa, ma soprattutto una diversa organizzazione industriale. L’industria automobilistica cinese tende, infatti, ad avere una struttura molto più accentrata, in cui progettazione, produzione dei componenti, assemblaggio e spesso anche la produzione delle batterie avvengono nello stesso grande polo industriale o in aree molto vicine tra loro. Questo modello riduce notevolmente i costi logistici, accorcia i tempi di produzione e permette alle aziende di controllare direttamente l’intera filiera, dalla materia prima al prodotto finito. In Europa e negli Stati Uniti, invece, il sistema produttivo dell’automobile è storicamente più frammentato. Le case automobilistiche distribuiscono la produzione in diversi stabilimenti e spesso in più paesi: un motore può essere costruito in uno stabilimento, il cambio in un altro, l’elettronica in un terzo e l’assemblaggio finale in una fabbrica diversa. Questa organizzazione nasce da ragioni storiche, industriali e anche politiche, ma comporta inevitabilmente costi maggiori legati ai trasporti, alla logistica e alla gestione di una rete molto ampia di fornitori. La Cina ha inoltre sviluppato negli ultimi anni grandi poli industriali specializzati, soprattutto nel settore delle auto elettriche. In queste aree si trovano concentrate fabbriche di batterie, componenti elettronici, semiconduttori e stabilimenti di assemblaggio. Questa concentrazione industriale crea economie di scala molto forti: produrre milioni di componenti nello stesso territorio abbassa drasticamente i costi unitari. Un altro fattore importante è la rapidità decisionale. Le grandi aziende automobilistiche cinesi, spesso sostenute da forti politiche industriali nazionali, riescono a sviluppare nuovi modelli e a portare innovazioni sul mercato in tempi molto più rapidi. In Europa e negli Stati Uniti i processi industriali sono spesso più complessi e regolati da sistemi produttivi consolidati che richiedono tempi più lunghi. Infine, pesa anche la diversa struttura della filiera: molte aziende cinesi producono internamente una parte molto maggiore dei componenti rispetto alle case automobilistiche occidentali, che invece dipendono da una rete di fornitori indipendenti. Questo significa maggiore controllo sui costi e una riduzione dei margini intermedi. Il risultato è che le auto prodotte in Cina riescono spesso ad arrivare sul mercato con prezzi più competitivi pur mantenendo livelli tecnologici e di qualità sempre più elevati, rendendo la competizione con i costruttori europei e americani uno dei temi centrali dell’industria automobilistica mondiale nei prossimi anni. Il confronto tra i due modelli industriali mostra quindi come l’organizzazione della produzione possa incidere quanto la tecnologia sul prezzo finale di un’auto. In un mercato globale sempre più competitivo, la capacità di semplificare la filiera e ridurre i costi diventa un fattore decisivo per conquistare nuovi mercati.

