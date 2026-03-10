Comiso “Città della pace”, approvato all’ARS il ddl proposto dal parlamentare Nello Dipasquale

Palermo, 10 marzo 2026 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa esprime grande soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi all’unanimità all’Assemblea Regionale Siciliana, della legge che riconosce Comiso “Città della pace”, su iniziativa parlamentare dell’on. Nello Dipasquale.

Il provvedimento sancisce formalmente il valore simbolico e storico di Comiso come luogo legato alle grandi mobilitazioni pacifiste e alla cultura del dialogo tra i popoli.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo – che nasce da una proposta del nostro deputato Nello Dipasquale, ma che ha saputo unire trasversalmente forze politiche e istituzioni. L’approvazione all’unanimità da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana conferma il valore condiviso di questa iniziativa e il significato profondo che Comiso rappresenta nella storia dei movimenti per la pace”.

“Comiso – prosegue Curciullo – richiama alla memoria le grandi battaglie pacifiste che hanno segnato una stagione importante della nostra storia recente. Oggi, in un contesto internazionale attraversato da tensioni e conflitti sempre più preoccupanti, rivendicare anche simbolicamente questo ruolo assume un valore ancora più forte. Con questa legge la Sicilia afferma con chiarezza la propria volontà di stare dalla parte della pace”.

La norma prevede inoltre l’istituzione del Comitato “Comiso Città della pace”, con il compito di promuovere iniziative e progetti dedicati alla diffusione della cultura della pace e al dialogo tra i popoli, nonché l’organizzazione annuale della Settimana internazionale della Pace, con eventi culturali, incontri, mostre e attività rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola.

