Gestione impianti sportivi a Ragusa, primi contratti per gli ex volontari

Ragusa, 10 marzo 2026 – “Il fatto che il Comune di Ragusa abbia iniziato a stipulare i primi contratti con alcuni degli ex volontari degli impianti sportivi dimostra che il Partito Democratico avevamo ragione a denunciare un sistema profondamente sbagliato. Per anni persone che svolgevano attività continuative e indispensabili per il funzionamento di impianti e strutture pubbliche sono state di fatto utilizzate come lavoratori senza tutele, con compensi irrisori e mascherati da rimborsi spese”.

Lo dichiara il segretario del circolo di Ragusa del PD, Riccardo Schininà, commentando la notizia dell’avvio di contratti di prestazione occasionale da parte del Comune nei confronti di alcuni degli ex volontari.

“Il fatto che oggi si inizi a contrattualizzare queste persone (sia pure con strumenti temporanei) è un primo passo nella direzione che abbiamo indicato fin dall’inizio: riconoscere diritti e dignità a chi ha garantito per anni l’apertura degli impianti sportivi e di diversi servizi pubblici della città. Adesso però – conclude Schininà – serve andare oltre le soluzioni provvisorie. La città ha bisogno di un sistema stabile e trasparente per la gestione degli impianti sportivi e dei beni culturali, basato su servizi affidati con procedure chiare e su lavoratori regolarmente assunti. È questa – conclude – la direzione indicata anche dalle mozioni che abbiamo depositato ieri in Consiglio comunale”.

